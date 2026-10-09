Aterizare de urgență la Otopeni. Un avion Wizz Air ar fi lovit un stol de păsări

Un avion al companiei Wizz Air Malta, care efectua vineri, 9 octombrie, o cursă de la București către Londra, a revenit pe Aeroportul Otopeni după ce ar fi lovit un stol de păsări. Piloții au solicitat aterizarea de urgență, iar la sol au fost mobilizate echipaje de intervenție. Aeronava a aterizat în siguranță, la aproximativ 21 de minute după decolare

Un avion Wizz Air care plecase de pe Aeroportul Otopeni către Londra a fost nevoit să se întoarcă la scurt timp după decolare, în urma unui posibil impact cu mai multe păsări. Potrivit unor surse citate de Antena 3 CNN, una dintre păsări ar fi pătruns într-unul dintre motoarele aeronavei.

Avionul a decolat la ora 15:58, însă echipajul ar fi observat problema la scurt timp după desprinderea de la sol. Piloții au decis să revină pe aeroportul de plecare și au solicitat autorizarea unei aterizări de urgență.

După solicitarea transmisă de piloți, controlorii de trafic aerian au aprobat revenirea avionului pe Aeroportul Internațional Henri Coandă. La sol au fost mobilizate echipaje ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, pregătite să intervină dacă aterizarea ar fi întâmpinat probleme.

Aeronava a ajuns înapoi pe aeroport în jurul orei 16:19, după aproximativ 21 de minute de zbor. Aterizarea s-a încheiat în siguranță, fără alte incidente raportate. Potrivit informațiilor preliminare, la bord s-ar fi aflat peste 200 de persoane. Numărul exact al pasagerilor și al membrilor echipajului nu a fost însă confirmat oficial. Până în acest moment, nu au fost comunicate informații confirmate despre eventuali răniți sau persoane care ar fi avut nevoie de asistență medicală.

După revenirea pe Aeroportul Otopeni, aeronava a fost supusă unor inspecții tehnice pentru a se stabili dacă presupusa coliziune cu păsările a produs avarii.

Verificările vizează în special motoarele, având în vedere informațiile potrivit cărora una dintre păsări ar fi ajuns într-unul dintre acestea.

Specialiștii trebuie să stabilească dacă avionul poate continua în siguranță cursa către Londra.

Deocamdată, nu este cunoscut dacă pasagerii vor pleca spre destinație cu aceeași aeronavă sau dacă Wizz Air va pune la dispoziție o altă soluție de transport.

Impactul dintre o aeronavă și una sau mai multe păsări este cunoscut în aviație drept bird strike. Astfel de incidente pot apărea mai ales în timpul decolării și aterizării, atunci când avioanele se află la altitudini reduse.

Potrivit Administrației Federale a Aviației din Statele Unite (FAA), pătrunderea păsărilor în motoarele cu reacție poate duce la scăderea puterii acestora sau chiar la oprirea lor.

Statisticile instituției arată că aproximativ 36% dintre coliziunile cu păsări raportate pentru aeronavele civile cu aripă fixă au loc în timpul rulajului pentru decolare și al urcării inițiale.

În cazul zborului Wizz Air de vineri, nu există deocamdată o confirmare oficială privind eventuale avarii ale motorului sau o pierdere de putere. Consecințele tehnice ale incidentului urmează să fie stabilite în urma inspecțiilor