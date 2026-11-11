Autoritățile irakiene au refuzat, marți, 10 noiembrie 2026, permisiunea de aterizare la aeroportul din Basra pentru avionul care transporta echipa națională de fotbal a Iranului. Decizia, luată de Autoritatea Aviației Civile din Irak, a fost legată de sancțiunile impuse de Statele Unite companiilor aeriene iraniene, potrivit unor oficiali ai aeroportului citați de agenția Reuters.

Aeronava a fost nevoită să se întoarcă în Iran, unde a aterizat pe aeroportul din Abadan. De acolo, jucătorii și membrii staffului tehnic și-au continuat călătoria spre Irak pe cale terestră, traversând frontiera prin punctul de trecere Shalamcheh.

Echipa urma să participe la un turneu internațional organizat în Basra, alături de reprezentativele Irakului, Libanului și Palestinei.

Potrivit informațiilor publicate de Reuters pe 10 noiembrie, doi oficiali ai aeroportului din Basra au confirmat că aeronava echipei iraniene nu a primit autorizație de aterizare. Un reprezentant al aviației civile irakiene a explicat că autoritățile nu și-au asumat riscul încălcării sancțiunilor americane care vizează transportatorii aerieni din Iran.

Restricțiile impuse de Washington pot avea consecințe și asupra companiilor sau instituțiilor din alte state care furnizează servicii companiilor aeriene iraniene sancționate.

Astfel, aeroporturile și furnizorii de servicii care colaborează cu acești transportatori pot deveni, la rândul lor, ținte ale sancțiunilor secundare americane.

Decizia luată la Basra arată că restricțiile economice impuse Iranului afectează inclusiv transportul internațional și organizarea deplasărilor sportive.

Incidentul nu este unul izolat. În septembrie 2026, Irakul a suspendat zborurile companiilor aeriene iraniene către aeroportul din Bagdad, după ce Statele Unite au avertizat că ar putea aplica sancțiuni secundare aeroporturilor și furnizorilor de servicii care facilitează operațiunile transportatorilor iranieni.

Washingtonul a anunțat, după 23 septembrie, măsuri care vizează companiile internaționale care desfășoară activități comerciale cu operatori aerieni iranieni sancționați. Obiectivul administrației americane este limitarea capacității de operare a flotei civile iraniene.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a avertizat că aeroporturile care oferă servicii companiilor aeriene iraniene pot suporta consecințe financiare importante. Printre măsurile posibile se numără inclusiv excluderea din sistemul financiar bazat pe dolarul american.

Aceste restricții fac parte dintr-o strategie mai amplă de presiune economică asupra Iranului și a entităților străine care îi facilitează activitățile de transport.

Naționala Iranului a ajuns în cele din urmă în provincia Basra, după ce a traversat frontiera dintre cele două țări pe cale terestră.

Turneul cu patru participante este programat să înceapă pe 13 noiembrie 2026, pe stadionul internațional din Basra. La competiție participă Irak, Iran, Liban și Palestina.

Potrivit informațiilor publicate de Shafaq News, partida de deschidere le va aduce față în față pe reprezentantele Irakului și Libanului. Iranul urmează să întâlnească Palestina pe 14 noiembrie.

Participarea echipei iraniene nu a fost anulată, însă deplasarea către locul competiției a fost modificată din cauza restricțiilor care afectează transportul aerian al Iranului.

Refuzul acordării dreptului de aterizare la Basra evidențiază dificultățile logistice cu care se confruntă instituțiile și organizațiile care au legături cu transportatorii aerieni iranieni.

În cazul echipei naționale de fotbal, consecința imediată a fost schimbarea traseului și continuarea călătoriei pe cale terestră. Situația arată că sancțiunile internaționale pot influența inclusiv organizarea competițiilor sportive și deplasarea delegațiilor între state.