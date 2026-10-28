Cinci persoane au fost rănite la Harkov, după un atac cu drone care a provocat incendii și distrugeri în zone rezidențiale și industriale. La Zaporojie, o plasă de protecție antidrone a împiedicat un aparat FPV să ajungă la un autobuz municipal, iar pasagerii au scăpat nevătămați.

Atacurile au avut loc în seara de marți, 27 octombrie, și în noaptea spre miercuri, 28 octombrie 2026, în cele două orașe ucrainene. Potrivit autorităților locale și Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei, citate de agenția Ukrinform, la Harkov bilanțul a ajuns la cinci persoane rănite, inclusiv un copil de patru ani. La Zaporojie, intervenția plasei antidrone a împiedicat drona să lovească direct autobuzul.

Forțele ruse au atacat în cursul nopții cartierul Osnovianski din Harkov, în nord-estul Ucrainei. Potrivit informațiilor publicate de serviciile de urgență ucrainene, o dronă cu propulsie reactivă a provocat incendii la mai multe clădiri, inclusiv la un imobil industrial cu două etaje, un bloc de locuințe și o casă particulară.

Flăcările s-au extins pe o suprafață de aproximativ 2.500 de metri pătrați. Au fost raportate, de asemenea, pagube la clădiri rezidențiale, garaje și autoturisme.

Bilanțul actualizat indică cinci persoane rănite. Printre acestea se află un băiat de patru ani. Trei dintre persoanele afectate au fost transportate la spital, potrivit informațiilor publicate de presa ucraineană, care citează autoritățile regionale.

Aftermath of Russian Tornado-S rocket strikes on an industrial facility in the city of Derhachi, Kharkiv Oblast. https://t.co/vRh7bGbqoy — AMK Mapping 🇳🇿 (@AMK_Mapping_) October 28, 2026

Echipele de salvare, polițiștii, personalul medical și serviciile municipale au intervenit la fața locului pentru stingerea incendiilor și gestionarea consecințelor atacului. Operațiunile s-au desfășurat în condițiile riscului unor noi lovituri.

Un alt incident a fost raportat la Zaporojie, în sud-estul Ucrainei. În seara de 27 octombrie, în jurul orei 22:30, o dronă rusească de tip FPV a încercat să atace un autobuz municipal în care se aflau pasageri.

Potrivit administrației militare regionale, aparatul s-a încurcat într-o plasă de protecție antidrone și a detonat înainte de a ajunge la vehicul. Pasagerii nu au fost răniți, însă autobuzul a suferit avarii minore, conform relatărilor publicate de presa locală.

Incidentul evidențiază rolul măsurilor fizice de protecție instalate de-a lungul unor drumuri expuse atacurilor cu drone. Autoritățile regionale au transmis că lucrările pentru protejarea infrastructurii rutiere continuă.

Cele două incidente arată riscurile la care sunt expuse zonele urbane din Ucraina în urma atacurilor cu drone, inclusiv în apropierea locuințelor și a transportului public.

La Harkov, prioritatea echipelor de intervenție a fost stingerea incendiilor, evaluarea pagubelor și acordarea asistenței persoanelor rănite. La Zaporojie, protecția antidrone a împiedicat o lovitură directă asupra unui autobuz cu pasageri.