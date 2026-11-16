Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a transmis luni, 16 noiembrie, un avertisment privind utilizarea petardelor, după ce un copil de 9 ani din județul Giurgiu a fost rănit într-un accident produs duminică. Minorul a încercat să aprindă o petardă neexplodată, care i-a explodat în mână, fiind ulterior transportat la București. Instituția le cere părinților să discute cu cei mici despre riscurile articolelor pirotehnice.

Incidentul a avut loc duminică, pe o stradă din județul Giurgiu, în timp ce copilul se juca cu o petardă. Potrivit informațiilor prezentate, minorul ar fi găsit un obiect pirotehnic care nu explodase și ar fi încercat să îl aprindă din nou.

Petarda a explodat în mâna copilului, provocându-i răni. În urma accidentului, acesta a fost transportat la București.

După producerea incidentului, reprezentanții IGSU au atras atenția că folosirea articolelor pirotehnice poate provoca răni grave, inclusiv arsuri și leziuni care pot avea consecințe permanente.

Instituția a amintit că exploziile pot afecta mâinile, vederea și auzul persoanelor aflate în apropiere. În același timp, petardele și alte materiale pirotehnice pot provoca incendii.

„O explozie durează doar o fracţiune de secundă, însă urmările pot fi permanente. Arsuri grave, leziuni ale mâinilor, afectarea vederii sau a auzului sunt doar câteva dintre consecinţele posibile. În plus, articolele pirotehnice pot provoca incendii, punând în pericol locuinţe, bunuri şi, mai ales, vieţi omeneşti”, au transmis luni oficialii IGSU.

În contextul apropierii sărbătorilor de iarnă, IGSU le-a cerut părinților să le explice copiilor ce pericole presupune manipularea petardelor și a altor articole pirotehnice.

Reprezentanții instituției au reamintit și faptul că majoritatea acestor produse nu pot fi utilizate legal de publicul larg pentru uz personal.

„Ne apropiem de sărbătorile de iarnă, iar siguranţa noastră şi a celor din jur trebuie să rămână o prioritate. Tocmai de aceea, vrem să vă reamintim că majoritatea articolelor pirotehnice sunt interzise pentru uzul personal al publicului larg. Dragi părinţi, vorbiţi cu cei mici despre aceste pericole! Nu aşteptaţi să se întâmple un accident pentru a discuta despre aceste riscuri. Câteva minute de prevenţie pot face diferenţa”, au mai transmis oficialii IGSU.

Apelul a fost făcut la o zi după accidentul din județul Giurgiu, în care copilul de 9 ani a fost rănit de petarda pe care ar fi încercat să o reaprindă.