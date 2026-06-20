Un mort și nouă răniți în Ucraina, în urma unui atac rusesc

Un atac aerian rusesc a ucis o persoană și a rănit alte nouă în orașul Harkov din estul Ucrainei, au anunțat sâmbătă autoritățile locale citate de Reuters.

Moscova și Kievul și-au intensificat atacurile reciproce în ultimele săptămâni, în timp ce discuțiile conduse de SUA privind încheierea conflictului care au început în februarie 2022 rămân practic înghețate.

Primarul din Harkov, Igor Terehov, a anunțat sâmbătă dimineață că o femeie a fost prinsă sub dărâmături după ce un „atac aerian cu bombe ghidate” a lovit o zonă rezidențială.

„Din păcate, în timpul operațiunilor de căutare și salvare, trupul unei persoane care a fost ucisă a fost găsit sub dărâmăturile clădirii distruse”, a declarat Terehov într-o actualizare pe Telegram.

Atacul asupra districtului Kholodnogirsky din Harkov a rănit nouă persoane, cinci dintre ele fiind spitalizate, potrivit lui Oleg Synegubov, șeful administrației militare regionale.

Autoritățile din Herson, un oraș important din sudul Ucrainei, au raportat că o femeie în vârstă de 72 de ani a fost rănită într-un atac cu dronă în Zelenivka.

Trei persoane au fost, de asemenea, rănite în atacuri cu drone în districtul Korabelnîi din Herson, au declarat autoritățile.

Ministerul Apărării din Rusia a declarat sâmbătă dimineață că apărarea sa antiaeriană ar fi doborât 187 de vehicule aeriene fără pilot cu aripi fixe din Ucraina, în toată țara, pe parcursul nopții.

Cele mai recente atacuri aeriene fără pilot au loc la două zile după ce Ucraina a lansat cel mai mare atac cu drone asupra Moscovei, provocând incendii, lovind o importantă rafinărie de petrol și forțând evacuări pe cel mai mare aeroport al țării.

Situația de pe front pare tot mai favorabilă Ucrainei, potrivit analiștilor, însă nu se știe dacă există deocamdată condițiile necesare pentru o contraofensivă.