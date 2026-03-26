Atacuri cu drone în Ucraina și Rusia. Victime la Harkov și Belgorod, pagube în portul Izmail

Sursă foto: X.com
Atacurile cu drone continuă de ambele părți ale frontului, relatează Reuters. Două persoane au murit la Harkov, iar infrastructura portuară din Izmail a fost avariată. Victime au fost raportate și în regiunea rusă Belgorod.

Atacurile cu drone asupra Harkovului provoacă victime și răniți

Două persoane și-au pierdut viața în urma unor atacuri rusești care au vizat orașul Harkov și zona adiacentă, potrivit autorităților locale. Orașul din nord-estul Ucrainei, aflat la aproximativ 30 de kilometri de graniță, rămâne una dintre țintele frecvente ale forțelor ruse.

Procurorii regionali au anunțat, într-un mesaj publicat pe Telegram joi dimineață, că o femeie rănită în timpul unui atac a murit ulterior la spital din cauza leziunilor suferite. În același timp, alte nouă persoane au fost rănite în bombardamente care au vizat două cartiere ale orașului.

Un alt incident a avut loc într-un district situat mai aproape de frontieră, unde o dronă a lovit un bărbat aflat în mașina sa, acesta decedând pe loc.

Portul Izmail de pe Dunăre, afectat de lovituri

În sud-vestul Ucrainei, orașul Izmail, important nod portuar la Dunăre, a fost de asemenea vizat de atacuri. Oficialii locali au confirmat că infrastructura portuară a suferit pagube, iar instalațiile energetice au fost avariate.

Nu au fost comunicate informații despre eventuale victime în urma acestui atac, însă impactul asupra infrastructurii este semnificativ pentru activitatea portuară din zonă.

Victime raportate și pe teritoriul Rusiei în urma atacurilor cu drone

În paralel, autoritățile din regiunea rusă Belgorod au raportat la rândul lor victime în urma unor atacuri atribuite forțelor ucrainene. Guvernatorul regional, Veaceslav Gladkov, a declarat că un tânăr de 18 ani aflat pe o motocicletă a fost ucis într-un sat de lângă graniță.

De asemenea, o femeie care se afla în mașina sa a murit într-un atac produs în orașul Graivoron. Regiunea Belgorod este frecvent vizată de atacuri de la începutul conflictului dintre Moscova și Kiev.

Drone interceptate în apropiere de Moscova

La Moscova, autoritățile au anunțat că 17 drone ucrainene au fost interceptate și distruse în timp ce se îndreptau spre capitală, în cursul zilei de miercuri.

Potrivit primarului Serghei Sobyanin, astfel de incidente au loc în mod regulat, iar numărul dronelor implicate variază.

