Cel puțin 11 persoane, între care trei copii, au murit în urma unui atac rusesc asupra orașului Zaporojie, din sudul Ucrainei, în dimineața zilei de sâmbătă, 10 octombrie 2026, potrivit unui mesaj al Președintelui Zelenski. Un bloc de locuințe cu cinci etaje a fost lovit de bombe aeriene ghidate, iar echipele de salvare au continuat să caute supraviețuitori printre dărâmături.

Atacul s-a soldat și cu peste zece răniți, dintre care doi se aflau în stare gravă, potrivit informațiilor publicate de presa ucraineană. Autoritățile locale au anunțat măsuri de comemorare a victimelor, iar duminică, 11 octombrie, a fost declarată zi de doliu în oraș.

Potrivit guvernatorului regional, Mîhailo Semikin, atacul a vizat mai multe locații din Zaporojie în primele ore ale zilei de sâmbătă. Printre clădirile afectate s-a numărat un bloc de locuințe cu cinci etaje, lovit de bombe aeriene ghidate.

Bilanțul inițial a indicat cel puțin 11 persoane decedate. Trei dintre victime erau copii, ceea ce a amplificat impactul atacului asupra comunității locale.

Operațiunile de salvare au continuat în zona clădirii avariate, în condițiile în care existau temeri că și alte persoane s-ar putea afla sub resturile construcției. Numărul victimelor și al răniților putea fi actualizat pe măsură ce intervențiile avansau.

Pe lângă persoanele care și-au pierdut viața, atacul a provocat rănirea a peste zece oameni. Doi dintre aceștia se aflau în stare gravă, potrivit informațiilor relatate de publicația ucraineană Ukrainska Pravda.

Lovirea unui imobil rezidențial a afectat direct populația civilă. În astfel de situații, echipele de intervenție trebuie să verifice zonele prăbușite, să evacueze persoanele aflate în pericol și să acorde asistență medicală răniților.

Today, Russia expressed its thanks for the lifting of sanctions on diesel exports by dropping five glide bombs on residential buildings in Zaporizhzhia. As of now, sadly, twelve people have been confirmed killed, including three children. My condolences to all their families and loved ones. Another fourteen people have been injured, and two of them are in critical condition – the doctors are fighting to save their lives. The status of twelve more people who may have been there is still being verified. All emergency services are at the scene, and search-and-rescue operations are underway. Overnight, thirteen of our regions came under attack. Residential buildings, infrastructure, and railway facilities have been damaged. Last night confirmed once again that in Russia, they take any easing of pressure to mean they can keep fighting, to mean they can keep dropping bombs on cities. Different signals are needed. Russia must understand that it needs to stop the war, and for that to happen, Russia must feel its losses. Right now, it is our long-range capabilities that are ensuring this. And we will respond to Russian strikes. I thank everyone who is helping. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 10, 2026

Informațiile disponibile în relatarea inițială nu precizează numărul exact al locuințelor distruse sau avariate și nici amploarea pagubelor materiale în celelalte zone vizate.

Autoritățile locale au declarat duminică, 11 octombrie, zi de doliu în Zaporojie, în memoria persoanelor ucise. Măsura a fost anunțată după confirmarea bilanțului de cel puțin 11 morți.

Orașul se află în sudul Ucrainei, într-o regiune afectată de războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei în februarie 2022. Atacurile care lovesc zone rezidențiale ridică probleme imediate privind protecția civililor, intervenția serviciilor de urgență și asistența acordată persoanelor rănite sau rămase fără locuință.

Operațiunile de căutare și salvare desfășurate după atac sunt esențiale pentru stabilirea numărului final al victimelor și pentru identificarea eventualelor persoane dispărute.

Bilanțul comunicat inițial este de cel puțin 11 morți, inclusiv trei copii, și peste zece răniți. Autoritățile locale au declarat zi de doliu pentru victime, în timp ce intervențiile de la locul atacului au continuat.