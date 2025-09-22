Trei persoane şi-au pierdut viaţa şi alte 16 au fost rănite duminică seara, în Crimeea, în urma unui atac cu drone lansat de armata ucraineană. „Conform datelor actualizate, trei persoane au fost ucise şi şaisprezece rănite în urma unui atac cu drone în regiunea oraşului Foros”, a transmis Serghei Axionov pe Telegram, citat de AFP, menţionând că, în timpul atacului, au fost avariate un sanatoriu şi o şcoală din staţiunea balneară.

Ministerul Apărării de la Moscova comunicase anterior că bilanţul atacului indică două persoane decedate şi 15 rănite, catalogând incidentul drept „un atac terorist deliberat împotriva unor ţinte civile”. În prezent, forţele ruse deţin controlul asupra a circa 20% din teritoriul Ucrainei.

„Iar NATO și Uniunea Europeană, atunci când caută agresorul pe continentul european, trebuie să se uite în oglindă pentru a vedea acest lucru”, a mai precizat aceasta pentru agenția de știri TASS, concluzionând că „ei sunt cei care provoacă destabilizare și răspândirea terorismului în Europa, prin sprijinul acordat regimului de la Kiev și prin furnizarea de arme acestuia”.

Aksyonov a precizat anterior că o şcoală din oraş a suferit avarii, iar resturile unei drone prăbuşite au declanşat incendii pe un câmp din apropierea localităţii Yalta, situată pe ţărmul sudic al Crimeii.

La rândul său, Mikhail Rozvozhayev, guvernatorul Sevastopolului – portul în care este staţionată Flota rusă a Mării Negre –, a anunţat pe Telegram că unităţile de apărare antiaeriană au reuşit să doboare trei drone în zonă.

Kremlinul a condiţionat oprirea ostilităţilor de retragerea Ucrainei din anumite teritorii aflate încă parţial sub controlul său, în special din regiunea Doneţk, însă Kievul a respins ferm această solicitare.

Crimeea, ocupată în 2014, se numără printre cele cinci regiuni ucrainene a căror anexare este revendicată de Moscova. Peninsula este cunoscută ca destinaţie de vacanţă încă din perioada sovietică, fiind frecventată atât de turişti, cât şi de elita comunistă.

Localitatea Foros a intrat în atenţia internaţională în 1991, când preşedintele sovietic Mihail Gorbaciov a fost reţinut temporar într-o reşedinţă guvernamentală în timpul unei tentative de lovitură de stat.