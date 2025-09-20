Zelenski, despre doborârea dronelor din Rusia. S-ar putea să fie și România, nu doar Polonia

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, vrea să discute cu alte state despre problema dronelor rusești care le încalcă teritoriul. Liderul de la Kiev a afirmat că și România se confruntă cu această problemă, nu doar Polonia.

„Cred că este corect să discutăm despre o soluţie comună. Nu doar ca o dronă să cadă pe capetele ucrainenilor şi să nu ajungă pe teritoriul polonez, dar ca aceste decizii să fie luate împreună. Asta înseamnă, dacă sistemele noastre de apărare anti-aeriană sunt la locul potrivit – noi doborâm tot ce zboară spre noi şi spre Polonia”, a declarat președintele Ucrainei.

„Şi, în mod similar, Polonia doboară cu aeronavele sale tot ce zboară spre ei şi spre noi. Ne-am putea concentra doar pe regiunile din partea vestică a statului nostru – unde Polonia are posibilitatea. Sau s-ar putea să nu fie doar Polonia, ci şi România. Nu ne bazăm pe alţii”, a mai spus liderul de la Kiev.

Tot azi, Zelenski a mai anunțat că se va întâlni cu Donald Trump, liderul de la Casa Albă, săptămâna viitoare, în marja Adunării Generale a ONU de la New York, în contextul în care eforturile diplomatice de a pune capăt invaziei ruseşti par să fie într-un impas.

Conflictul nu dă semne să se domolească. Kremlinul şi-a intensificat atacurile și a trimis sute de drone şi rachete împotriva Ucrainei în noaptea de vineri spre sâmbătă.

De asemenea, și în Rusia, patru persoane au fost ucise de un atac cu drone ucrainene în regiunea Samara, la peste 800 de kilometri de linia frontului, potrivit autorităţilor locale.

Donald Trump a emis ultimatumuri și a vorbit despre noi sancțiuni, pentru a-l determina pe preşedintele rus Vladimir Putin să facă un compromis şi să pună capăt războiului. Totul, făre rezultat, pentru că președintele Rusiei nu a cedat nimic.