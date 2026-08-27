Două persoane au fost ucise prin împușcare joi, 27 august, în apropierea unui liceu din landul Brandenburg, în estul Germaniei, nu departe de Berlin. Poliția a anunțat că un suspect a fost arestat, iar zona a fost izolată în timpul unei ample operațiuni, arată RBB24.de.

Potrivit primelor informații, victimele sunt o tânără de 18 ani și un bărbat de 30 de ani. Principalul suspect este un tânăr de 19 ani, despre care există informații că ar fi fost fosta iubită a victimei.

Tânărul în vârstă de 19 ani ar fi atacat-o pe fosta sa iubită, în vârstă de 18 ani. Un bărbat de 30 de ani ar fi intervenit pentru a-l opri pe agresor, însă a fost și el împușcat mortal.

Poliția investighează cazul ca pe o faptă de omor. Un purtător de cuvânt al Direcției de Poliție din Brandenburgul de Est a confirmat că un bărbat a fost reținut.

Forțele de ordine au intervenit în zonă și au instituit un perimetru de securitate. Accesul în zona incidentului a fost restricționat, în timp ce polițiștii desfășoară verificări pentru stabilirea exactă a circumstanțelor în care s-a produs atacul.

Autoritățile au transmis informații către populație prin canalele oficiale de avertizare și informare.

Anchetatorii nu au identificat, până în acest moment, indicii care să arate că atacul ar fi fost planificat ca un act de violență împotriva liceului sau a comunității școlare.

În primele momente ale intervenției, nu era clar dacă exista un risc suplimentar pentru elevi, cadre didactice sau alte persoane aflate în apropierea locului.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate succesiunea evenimentelor, motivul atacului și legătura dintre suspect și cele două victime.

Recent, un alt atac armat s-a soldat cu șase morți și un rănit, potrivit unui purtător de cuvânt al poliției locale, citat de AFP. Principala ipoteză luată în calcul de anchetatori a fost cea a unei „drame de familie”, după ce un bărbat și o femeie au fost arestați.

„Nu este vorba despre un feminicid sau despre ceva de acest fel”, a precizat purtătorul de cuvânt, menționând că atacul a avut legătură cu „centrul de sprijin pentru tineri” în care s-a produs incidentul, fără a oferi alte detalii.

Persoana rănită se afla în stare „stabilă”, a mai transmis reprezentantul poliției.