Șase persoane și-au pierdut viața luni în urma unui atac armat produs într-un centru destinat mamelor și copiilor din orașul Stade, în nordul Germaniei, potrivit Deutsche Welle. Principalul suspect este un bărbat de origine turcă, în vârstă de 45 de ani, implicat într-un conflict privind custodia fiicei sale în vârstă de doar trei luni, potrivit informațiilor furnizate de autoritățile germane.

Anchetatorii au precizat că bărbatul se prezentase la centru pentru o întâlnire legată de situația copilului.

„Avea întâlnire azi (luni) cu mai multe dintre victime, pentru a discuta despre păstrarea fiicei sale în vârstă de trei luni, care se afla la faţa locului împreună cu mama sa”, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, șefa Poliției din Lüneburg, Kathrin Schuol.

Oficialul nu a precizat dacă mama și copilul locuiau în centrul respectiv, însă a confirmat că ambele au scăpat nevătămate.

Potrivit autorităților, cele șase victime – patru femei și doi bărbați – lucrau în domeniul protecției copilului și desfășurau activități sociale în cadrul centrului.

Salvatorii au intervenit după mai multe apeluri la serviciile de urgență, iar la sosirea echipajelor au fost găsite mai multe persoane împușcate.

Kathrin Schuol a declarat că patru dintre victime au fost împușcate „în mod deosebit de crud”. O a cincea persoană a murit în timpul manevrelor de resuscitare, iar cea de-a șasea a decedat ulterior, din cauza rănilor suferite.

O altă persoană a fost rănită și se află în stare stabilă, potrivit poliției.

După atac, suspectul a încercat să fugă cu un autoturism condus de o femeie în vârstă de 65 de ani, despre care anchetatorii spun că avea o „legătură strânsă” cu familia.

Polițiștii au tras asupra mașinii pentru a o opri, însă nici șoferița și nici suspectul nu au fost răniți de gloanțe. Cei doi au fost ulterior reținuți.

Conform poliției, bărbatul este cetățean turc, născut în Germania, și locuiește în Hanovra, la aproximativ 200 de kilometri de locul tragediei.

Anchetatorii au precizat că acesta era cunoscut autorităților pentru amenințări formulate anterior, însă nu era considerat o persoană „violentă” și nu deținea permis de port-armă.

Mama copilului le-a spus polițiștilor că relația cu suspectul se încheiase înainte de incident.

La scurt timp după atac, poliția a anunțat că nu mai există niciun „pericol la adresa populaţiei”.

Tabloidul german Bild a publicat imagini filmate de un martor, care surprind momentul în care mașina suspectului, rămasă cu un pneu spart, este blocată de forțele de ordine. În înregistrare se observă desfășurarea masivă de polițiști, iar suspectul coboară din autoturism, se întinde la pământ și este încătușat sub amenințarea armelor.

Autoritățile locale au precizat că o școală și o grădiniță aflate în apropierea centrului nu au fost vizate de atac.

Ministrul de Interne al landului Saxonia Inferioară, Daniela Behrens, a calificat tragedia drept „un act de violenţă de o cruzime extremă”, comis pe fondul unor „motive familiale”.

La rândul său, președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, a condamnat pe platforma X „act oribil de violenţă” și s-a declarat „profund şocat” de amploarea atacului petrecut într-un loc destinat protejării persoanelor vulnerabile.

Germania s-a confruntat în ultimii ani cu mai multe atacuri armate de amploare, motivate fie de conflicte personale, fie de extremism. În martie 2023, un fost membru al Martorilor lui Iehova a ucis șase persoane într-o sală de rugăciune din Hamburg, înainte de a se sinucide. În februarie 2020, un extremist de dreapta a omorât nouă persoane în orașul Hanau.

„Majoritatea atacuriloir armate în masă, adică soldate cu cel puţin patru morţi, sunt violenţe interfamiliale”, a declarat pentru AFP cercetătorul în domeniul atacurilor în masă și terorismului Alexandre Rodde.

Acesta a amintit că, doar în 2025, Europa a fost zguduită de alte atacuri armate de amploare, produse la Graz, în Austria, Orebro, în Suedia, și Velestovo, în Muntenegru, soldate cu 10, 10, respectiv 13 victime.