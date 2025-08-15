Social Asigurări de viață fără riscuri ascunse. Tot ce trebuie să știi înainte să semnezi un contract







Tot mai mulți români aleg să încheie polițe de asigurare, fie că este vorba despre asigurări de viață, de sănătate sau de bunuri. Motivele sunt clare: dorința de a fi protejați în caz de accidente, boli sau evenimente neprevăzute, dar și nevoia de a-și planifica mai bine viitorul financiar.

Cu toate acestea, mulți dintre cei care semnează contractele nu citesc atent detaliile sau nu solicită informațiile complete de la compania de asigurare. Această lipsă de informare poate duce la surprize neplăcute și la neînțelegeri legate de avantajele pe care le pot avea.

Înainte să semnezi un contract de asigurare, e important să știi exact care vor fi drepturile și obligațiile tale. Companiile de asigurări sunt obligate prin lege să ofere clienților informații complete și clare, iar cererea lor în scris îți oferă o siguranță suplimentară.

Clienții au dreptul să primească detalii despre asigurător sau intermediar, procedurile de soluționare a eventualelor litigii, legea aplicabilă contractului și existența Fondului de garantare. Este important să știi ce evenimente sunt acoperite de poliță, ce excluderi există și cum se poate suspenda sau înceta contractul.

Totodată, este important să știi ce penalități se aplică dacă reziliezi contractul înainte de termen. După ce primești aceste informații, cere un proiect de contract și verifică dacă toate detaliile sunt incluse.

În cazul asigurărilor de viață, este indicat să soliciți companiei o simulare a evoluției contului, inclusiv valoarea totală de răscumpărare și sumele garantate pentru fiecare an de asigurare. Aceasta îți oferă o imagine clară despre cum se vor dezvolta economiile și investiția ta în timp.

Totodată, asigurătorii au obligația de a furniza clienților informații scrise și pe parcursul derulării contractului, atât pentru polițele de viață, cât și pentru cele de accidente și sănătate.

Legea prevede și obligații precontractuale specifice. Înainte de semnarea unei asigurări de viață, compania trebuie să realizeze o analiză a nevoilor financiare ale clientului, pe baza unui formular oficial, semnat de ambele părți. În cazul unei asigurări de tip unit-linked, clientul are dreptul să primească prospectul fondului de investiții și o proiecție detaliată a modului în care va evolua contractul, conform regulilor impuse de ASF.