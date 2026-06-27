Armata SUA a lansat vineri noapte un atac aerian masiv asupra unor baze militare de rachete și drone din Iran. Asta ca represalii după ce forțele Teheranului atacaseră, cu o zi înainte, o navă cargo în Strâmtoarea Hormuz.

Bombardamentele americane au zguduit din temelii fragilul acord de încetare a focului, semnat cu doar 11 zile în urmă între cele două puteri, scrie New York Times.

Conform unei declarații oficiale emise de Comandamentul Central al SUA (CENTCOM), operațiunea militară de vineri noapte a durat aproximativ 90 de minute. Avioanele de vânătoare americane au vizat patru obiective strategice amplasate de-a lungul Strâmtorii Hormuz și pe Insula Qeshm.

Țintele au inclus depozite de rachete și drone, precum și stații radar de coastă folosite de Iran pentru monitorizarea și hărțuirea traficului maritim.

CENTCOM a calificat acțiunea drept un „răspuns puternic” la agresiunea iraniană, însă amploarea pagubelor și numărul victimelor de la sol nu au fost evaluate imediat.

Cu doar câteva ore înainte de decolarea avioanelor americane, președintele Donald Trump a reacționat dur pe rețelele de socializare, numind acțiunea Iranului o „încălcarea prostească” a armistițiului preliminar.

Potrivit liderului de la Casa Albă, Iranul a lansat joi cel puțin patru drone sinucigașe asupra unei nave comerciale de mari dimensiuni.

Trei dintre drone au fost interceptate și doborâte de forțele aliate, însă a patra a lovit puntea superioară a unei nave cargo descrise de Trump ca fiind „foarte mare și extrem de scumpă”. Președintele a precizat că, deși a suferit avarii, ambarcațiunea a fost capabilă să își continue marșul.

Nava vizată de atacul iranian de joi este portcontainerul Ever Lovely, care tranzita Strâmtoarea Hormuz prin culoarul maritim aflat în apropierea apelor teritoriale ale Omanului.

Acesta reprezintă primul atac documentat asupra unei nave comerciale de la semnarea acordului de pace de săptămâna trecută, acord menit să pună capăt unui război care destabilizase piețele globale de energie și reaprinsese conflictul sângeros dintre Israel și gruparea Hezbollah, aliata Teheranului.

Tranzacționat sub presiune, acordul preliminar de acum 11 zile lăsase nerezolvată problema exactă a controlului asupra Strâmtorii Hormuz.

În timp ce Washingtonul declarase că această cale navigabilă critică va redeveni un punct de tranzit liber, Teheranul a continuat să își afirme controlul militar strict asupra zonei, conchide NYT.

Efectele economice și logistice ale incidentului s-au resimțit imediat pe piețele internaționale. Organizația Maritimă Internațională (IMO), agenție din cadrul ONU, a suspendat de urgență toate operațiunile destinate ajutării sutelor de nave blocate în Golful Persic să părăsească zona în siguranță.

Conform datelor furnizate de compania de analiză Lloyd's List Intelligence, cel puțin două tancuri petroliere de mari dimensiuni s-au întors din drum imediat după avertismentele emise de Iran joi dimineață.

De asemenea, agenția de monitorizare maritimă Kpler a raportat că numărul navelor comerciale care au îndrăznit să traverseze Strâmtoarea Hormuz a scăzut drastic, de la 73 de nave miercuri, la doar 54 în cursul zilei de joi.

Reluarea ostilităților pune sub un mare semn de întrebare noile runde de negocieri diplomatice care abia începuseră între SUA și Iran, negocieri ce vizau nu doar siguranța transporturilor de petrol și gaze, ci și viitorul programului nuclear iranian.