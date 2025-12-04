Republica Moldova. Propaganda rusească a lansat un nou zvon halucinant. Armata Republicii Moldova se pregăteşte să atace!

Mesajul, care la sigur nu-l crede nici el, vine de la un pretins expert din Rusia, Dmitri Sorokin, care se declară şi preşedinte al unui centru de prietenie şi colaborare moldo-rus. Sorokin a declarat pentru agenţia guvernamentală rusă TASS că există temei serios de îngrijorare în legătură cu faptul că Guvernul de la Chişinău înarmează armata moldovenească, pregătind-o să atace.

Pretinsul expert nu a precizat pe cine ar putea ataca Republica Moldova.

Opoziția pro-rusă de la Chișinău, dar și Kremlinul au acuzat în repetate rânduri guvernarea pro-europeană a Republicii Moldova de intenții militariste și apropiere de NATO.

Puterea de la Chișinău a respins în repetate rânduri aceste speculații, insistând asupra necesității modernizării armatei, în condițiile unui război la graniță.

Dmitri Sorokin susţine că achiziționarea sistemelor de artilerie autopropulsate ATMOS 2000 pentru Moldova indică faptul că Chișinăul ar putea fi pregătit pentru acțiuni ofensive. Totodată, propagandistul a menționat că forțele armate moldovenești continuă să primească arme din străinătate.

„Armata moldovenească a primit sisteme de artilerie autopropulsate ATMOS 2000 din Israel. Între timp, autoritățile moldovenești, precum președintele Maia Sandu și partidul PAS, asigură publicul că aceste achiziții sunt în scopuri defensive, în timp ce parametrii tactici și tehnici ai armelor indică natura lor ofensivă”, a spus Sorokin, menţionând că există „semne tot mai mari de pregătire a Moldovei pentru acțiuni ofensive”.

Pretinsul expert a menționat că nu au existat anunțuri publice anterioare despre achiziționarea de suporturi de artilerie de la Tel Aviv, deși fiecare suport costă aproximativ 5,5 milioane de euro.

Propagandistul s-a arătat îngrijorat de faptul că armata moldovenească ar urma să-şi mărească contingentul cu 30%, de la 6.500 până la 8.500 militari.

Dmitri Sorokin a mai relatat că, pe 1 decembrie, militari moldoveni au participat „la o paradă militară desfășurată în România”. Potrivit propagandistului, participarea la astfel de parade și exerciții este adesea o demonstrație de forță militară, care nu corespunde întotdeauna unei pregătiri de luptă reale.

Sorokin nu a spus cât de periculoasă ar fi o armată de 8500 de persoane pentru armata rusă.

Totuşi, în cele din urmă, Sorokin, pentru a mai aduce nişte învinuiri guvernării de la Chişinău, a declarat că armata moldovenească este una foarte slabă, ca pregătire şi dotare. „Starea actuală a forțelor armate moldovenești indică o discrepanță între intențiile autorităților și nivelul lor real de pregătire militară”, a spus pretinsul expert.

ATMOS 2000 este un obuzier autopropulsat pe roți, cu calibrul 155 de milimetri, proiectat de compania israeliană SOLTAM Systems și comercializat de compania internațională Elbit Systems.

Radio Europa Liberă a relatat că faptul că armata moldoveană dispune de sisteme ATMOS 2000, calibrul 155 de milimetri, a fost semnalat la începutul lunii trecute de câteva publicații străine specializate în domeniul apărării. Potrivit acestora, este o premieră pentru Republica Moldova, care dispunea până recent doar de tunuri tractate de producție sovietică D-30 și 2A65 „Msta-B”, precum și de mortiere de 82 mm și 120 mm.

Ministerul Apărării a publicat un videoclip de la antrenamentele cu noile obuziere, numite „sistemele noi de artilerie”, fără vreun detaliu despre cine le-a produs sau cât au costat.

Ministrul Anatolie Nosatîi a lăudat prestația militarilor moldoveni în timpul aplicațiilor și a promis că modernizarea armatei moldovene va continua cu „aceeași determinare pentru a avea militari echipați la standarde actuale și o armată pregătită să-și îndeplinească misiunile constituționale”.

Nu se știe câte obuziere a cumpărat Moldova, dar internauții pasionați de achiziție au scris că sunt cel puțin patru - probabil numărându-le pe cele care se văd în imaginile postate de Ministerul Apărării.

În Republica Moldova, obuzierele ATMOS au ajuns în dotarea Armatei Naționale pe fondul unei asistențe sporite din partea UE în domeniul apărării și a provocărilor generate de războiul din țara vecină Ucraina.

Pretinsul expert Dmitri Sorokin gestionează un canal de televiziune online, numit „Soiuz Rossia-Moldova” (Uniunea Rusia-Moldova), care este promovat pe reţele de socializare. Este vorba de un canal propagandistic, prin care atacă la greu Republica Moldova.

De pe acest canal petinsul expert a acuzat Chişinăul de „românizarea forţată a populaţiei” şi susţine că Odesa este un oraş rusesc, iar în port trebuie să ancoreze navele ruseşti. Totodată, pe canalul respectiv, Sorokin organizerază sistematic „întâlniri virtuale cu moldovenii stabiliţi în Uniunea Europeană”.

„Alianța noastră de persoane și susținători cu aceleași idei capătă o importanță strategică pe măsură ce apare o nouă ordine mondială, facilitând consensul cu privire la problemele de suveranitate și reformă democratică.

Subliniem că consolidarea eforturilor în această etapă este esențială pentru asigurarea dezvoltării durabile a țării noastre și consolidarea poziției sale pe scena internațională”, a spus Sorochin despre discuţiile online cu moldovenii care ar fi stabiliţi în diferite state europene.

În cadrul unei emisiuni, Dmitri Sorokin a declarat că toată Republica Moldova, inclusiv Transnistria şi Găgăuzia este teritoriu rusesc.