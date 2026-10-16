Un bărbat de 59 de ani din Huși ar fi strâns 9.147 de lei în aproximativ opt ore, cerșind în Iași, în timpul pelerinajului de Sfânta Parascheva, potrivit ziaruldeiasi.ro.

Polițiștii locali i-au confiscat suma și i-au aplicat o amendă de 1.000 de lei. Potrivit informațiilor apărute în presa locală, bărbatul ar deține patru autoturisme, printre care un Lexus.

Marcel Butucel este cunoscut de polițiștii locali din Iași, dar și de trecătorii care circulă prin zona Mitropoliei. Acesta ar veni din Huși cu mașina personală, după care s-ar așeza într-un scaun rulant, ar instala boxe și ar cânta la microfon, cerând bani de la cei care trec prin zonă.

Potrivit relatărilor din presa vasluiană, bărbatul ar refuza ajutoarele în alimente sau haine și ar accepta doar bani. În zilele obișnuite, ar putea strânge între 1.500 și 2.000 de lei în câteva ore, iar în timpul marilor sărbători religioase încasările ar crește odată cu numărul pelerinilor.

Suma de 9.147 de lei ar fi fost găsită asupra sa în timpul intervenției polițiștilor locali. Bărbatul ar mai fi fost sancționat contravențional și în trecut.

Potrivit relatărilor citate în presa locală, acesta ar filma uneori controalele și ar încerca să provoace reacții de compasiune sau revoltă în rândul trecătorilor.

În Huși circulă și informații potrivit cărora bărbatul ar fi fost preot. Arhiepiscopia Iașilor ar fi negat însă această afirmație, precizând că Marcel Butucel nu a avut niciodată statut clerical.

De asemenea, localnici susțin că bărbatul s-ar putea deplasa fără scaunul rulant, pe care l-ar folosi în timpul activității de cerșetorie. Aceste afirmații nu sunt însoțite de informații medicale care să confirme situația sa.

Cazul readuce în atenție dificultatea de a distinge între persoanele care au nevoie reală de ajutor și cele care ar putea exploata generozitatea publicului. În timpul pelerinajelor, donațiile sunt adesea oferite spontan, fără verificarea situației beneficiarilor.