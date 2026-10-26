Republica Moldova .Aproape 200 de sesizări privind violența în familie au fost înregistrate în Republica Moldova în doar trei zile. Bilanțul vine într-un context marcat de două tragedii care au readus în atenție eficiența măsurilor de protecție a victimelor și modul în care autoritățile intervin în cazurile de violență domestică. În aceeași perioadă, polițiștii au emis zeci de ordine de restricție, iar mai multe încălcări ale măsurilor de protecție au fost documentate.

Potrivit datelor prezentate de Poliție, în toate cazurile raportate în intervalul menționat, angajații instituției au intervenit pentru a proteja victimele și pentru a documenta faptele. În perioada 23–25 octombrie, polițiștii au emis 63 de ordine de restricție de urgență. Aceste măsuri sunt menite să reducă riscul unor noi acte de violență și să ofere protecție imediată persoanelor aflate în pericol.

În același interval, au fost întocmite nouă procese-verbale pentru încălcarea ordinelor de restricție. Instanțele de judecată au emis 14 ordonanțe de protecție, iar polițiștii au documentat alte patru cazuri în care aceste ordonanțe nu au fost respectate. De asemenea, au fost întocmite trei procese-verbale pentru acte de violență între membrii familiei, soldate cu vătămări neînsemnate. Autoritățile le recomandă persoanelor aflate în pericol să ceară ajutor fără întârziere. Pentru intervenții urgente poate fi apelat numărul 112. Este disponibil și numărul 0800 88 008, destinat solicitărilor de ajutor în cazurile de violență în familie.

Problema violenței domestice a revenit în atenția publică după moartea Liudmilei Vartic, o educatoare de 38 de ani din Hîncești, care a decedat pe 3 martie 2026. Cazul a fost investigat inițial ca suicid, însă ulterior ancheta s-a extins și asupra unor posibile fapte de violență în familie și a unor eventuale abuzuri instituționale.

După moartea femeii, pe rețelele sociale au apărut acuzații potrivit cărora soțul acesteia, Dumitru Vartic, ar fi supus-o unor abuzuri. Aceste afirmații au fost făcute public, iar circumstanțele cazului au intrat în atenția organelor de anchetă.

Pe 22 mai 2026, fostul vicepreședinte al raionului Hîncești, Dmitri Vartic, soțul femeii, a fost pus sub învinuire. Procurorii i-au înaintat două capete de acuzare care vizează violența în familie, în legătură cu o tentativă de sinucidere despre care anchetatorii susțin că ar fi avut loc în noiembrie 2025 și cu moartea femeii din 3 martie 2026.

Potrivit Procuraturii Generale, în privința bărbatului a fost aplicată măsura preventivă de a nu părăsi țara, fiind instituit și consemnul la frontieră.

Acuzațiile fac obiectul procedurilor judiciare, iar vinovăția unei persoane trebuie stabilită de instanță.

Un alt caz grav a avut loc la sfârșitul lunii august 2026, în comuna Măgdăcești, raionul Criuleni. Doi soți, în vârstă de 47 și 42 de ani, au fost găsiți morți după un incident în care ar fi fost folosită o armă de foc. Poliția a fost alertată de fiica lor, în vârstă de 15 ani.

La fața locului, medicul legist a identificat plăgi prin împușcare. Potrivit informațiilor preliminare, între cei doi soți ar fi izbucnit un conflict, în timpul căruia bărbatul și-ar fi împușcat soția, după care ar fi murit și el. Cazul a provocat întrebări privind modul în care au fost aplicate măsurile de protecție. Bărbatul era cercetat penal pentru violență în familie și avea interdicție să se apropie de soție și de fiicele sale.

Procuratura Generală a anunțat verificări pentru a stabili dacă măsura de protecție a fost executată corespunzător și cum a fost posibil ca bărbatul să se apropie de victimă, în pofida interdicției. Și Inspectoratul Național de Probațiune a inițiat o anchetă internă. Instituția urmează să stabilească dacă angajații responsabili și-au îndeplinit atribuțiile. Totodată și dacă au existat eventuale neglijențe în monitorizarea cazului.

Relatările unor localnici, citate de presă, indicau că femeia ar fi fost supusă în mod repetat violenței din partea soțului. Potrivit acelorași relatări, aceasta depusese cerere de divorț. De asemenea făcuse mai multe sesizări privind comportamentul violent al bărbatului. Aceste informații trebuie examinate în cadrul anchetelor desfășurate de autorități.