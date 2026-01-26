Aproape 100 de palestinieni, arestați după ce au atacat o închisoare britanică

Zeci de demonstranți au fost arestați sâmbătă seara în incinta închisorii HMP Wormwood Scrubs din vestul Londrei, în urma unui protest organizat în sprijinul lui Muhammad Umer Khalid, un deținut afiliat grupului cunoscut sub numele de „Brize Norton Five”, potrivit The Times.

Acțiunea a fost confirmată de Poliția Metropolitană, care a anunțat că 86 de persoane au fost reținute pentru pătrundere ilegală agravată.

Protestul a avut loc în contextul în care Khalid se află de 16 zile în greva foamei, iar de vineri a început să refuze și consumul de apă, invocând lipsa unui dialog cu autoritățile în legătură cu solicitările sale.

Potrivit poliției, demonstranții s-au adunat în jurul orei 20:00 în fața închisorii și au pătruns ulterior într-o zonă a incintei, inclusiv într-un vestibul din apropierea intrării principale.

Unii participanți au folosit portavoce, au scandat lozinci și au lovit dulapuri metalice aflate în interior.

Un purtător de cuvânt al Scotland Yard a declarat că „mai mulți protestatari au refuzat să părăsească zona atunci când li s-a cerut acest lucru și au împiedicat accesul personalului penitenciar”.

Reprezentanții poliției au mai precizat că au existat „amenințări la adresa ofițerilor”, aspect contestat de organizatori.

Participanții la manifestație au susținut că protestul a fost pașnic și că intervenția poliției a fost disproporționată. Grupul Prisoners for Palestine a transmis că unii demonstranți „au fost imobilizați cu forța, loviți și ținuți la pământ”, respingând afirmațiile potrivit cărora ar fi amenințat forțele de ordine.

Într-un comunicat oficial, Ministerul Justiției a precizat:

„Escaladarea protestului de la HMP Wormwood Scrubs este complet inacceptabilă. Deși susținem dreptul la protest pașnic, relatările privind pătrunderea ilegală și amenințările la adresa personalului și a poliției sunt extrem de îngrijorătoare”.

Welcome to the UK where Palestine Action gimps can walk into Wormwood prison, London & demand the release of hunger strike prisoners, then refuse to leave the grounds & threaten prison staff trying to enter or leave. Imagine if white gamon English did this for @TRobinsonNewEra pic.twitter.com/gLanEGYTJm — JARDINE (@oJARDINEo) January 24, 2026

Instituția a subliniat că „securitatea închisorii nu a fost compromisă în niciun moment”.

Muhammad Umer Khalid, în vârstă de 22 de ani, este acuzat de conspirație la distrugere și de conspirație pentru pătrunderea într-un loc interzis, în legătură cu o acțiune desfășurată anul trecut la baza aeriană RAF Brize Norton.

Membrii grupului sunt acuzați că au vandalizat două aeronave RAF Voyager, incident care a precedat includerea organizației Palestine Action pe lista organizațiilor interzise conform legislației antiteroriste.

Susținătorii lui Khalid afirmă că acesta are comunicațiile restricționate în detenție și că i-ar fi fost refuzat accesul la Coran.

Printre solicitările sale se numără eliberarea pe cauțiune pentru a-și îngriji mama, divulgarea probelor din dosar și eliminarea Palestine Action de pe lista organizațiilor interzise.

Un reprezentant al Free Umer Khalid a declarat că guvernatoarea închisorii, Amy Frost, s-a întâlnit cu deținutul înaintea protestului pentru a discuta condițiile sale de detenție.

Autoritățile au confirmat că Khalid, care suferă de distrofie musculară de tip limb-girdle, se află sub monitorizare medicală permanentă.