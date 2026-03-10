Apple își crește semnificativ producția de iPhone în India. Număr record de dispozitive fabricate în 2025

Apple a produs în 2025 cu 53% mai multe iPhone-uri în India decât în 2024, consolidându-și strategia de reducere a dependenței de China și extindere a producției în Asia, relatează Bloomberg.

În 2025, Apple a fabricat 55 de milioane de iPhone-uri în India, potrivit unor surse. Comparativ cu anul precedent, când producția a fost de 36 de milioane de unități, aceasta marchează o creștere de 53% într-un singur an. Această evoluție arată că India devine tot mai importantă în lanțul global de producție al companiei americane.

Producția globală anuală de iPhone-uri rămâne între 220 și 230 milioane de unități, ceea ce înseamnă că aproape un sfert dintre telefoanele Apple sunt acum produse în India. Toate modelele seriei iPhone 17 sunt manufacturate în această țară, inclusiv cele două modele Pro, unde Apple colaborează cu Foxconn, Tata Electronics și Pegatron Corp.

Extinderea producției face parte dintr-un plan mai amplu al Apple de a reduce dependența de China. Strategia a fost inițiată în timpul pandemiei și s-a dovedit eficientă și după conflictul comercial declanșat de Donald Trump.

Mutarea producției în India le permite celor de la Apple să diversifice lanțul de aprovizionare și să reducă riscurile geopolitice.

Producția de iPhone-uri în India are însă costuri mai ridicate decât în China sau Vietnam. Această diferență a dus la solicitarea de stimulente guvernamentale de către Apple și alte companii care își extind operațiunile în India. În ciuda acestor provocări, compania americană continuă să investească în capacitățile locale, considerând India un pilon strategic pentru viitorul producției sale globale.

Această consolidare a producției subliniază interesul tot mai mare al marilor companii de tehnologie pentru India, atât ca piață, cât și ca loc de producție, și marchează o schimbare importantă în modul în care Apple își gestionează lanțul de aprovizionare.