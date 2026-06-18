Aplicația e-Tarifare a CNAIR va fi indisponibilă temporar pe 19 iunie

Aplicația e-Tarifare a Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va fi indisponibilă temporar vineri, 19 iunie, începând cu ora 22:00, din cauza unor lucrări programate de mentenanță.

Potrivit CNAIR, întreruperea serviciului este estimată să dureze între una și două ore și va afecta mai multe activități desfășurate în punctele de trecere a frontierei, precum și emiterea unor documente necesare transportatorilor.

Măsura este importantă pentru utilizatorii rețelei rutiere naționale și pentru operatorii de transport care tranzitează frontierele României.

CNAIR a anunțat că lucrările de mentenanță vor influența activitatea Agențiilor de Control și Încasare (ACI) aflate în punctele de trecere a frontierei de la granița externă a Uniunii Europene.

Este vorba despre punctele de frontieră situate la granițele României cu Serbia, Republica Moldova și Ucraina, unde anumite operațiuni desfășurate prin intermediul aplicației e-Tarifare pot fi temporar indisponibile.

În perioada intervenției tehnice, va fi afectată și emiterea, la cerere, a Autorizațiilor Speciale de Transport (AST).

Restricțiile vor viza agențiile amplasate în zona frontierei interne a Uniunii Europene, respectiv la granițele cu Ungaria și Bulgaria. Transportatorii care au nevoie de astfel de documente sunt sfătuiți să țină cont de intervalul în care sistemul nu va funcționa.

Reprezentanții companiei au precizat că echipele tehnice vor încerca să limiteze cât mai mult perioada de indisponibilitate.

„Echipele tehnice vor depune toate eforturile pentru reducerea timpilor necesari efectuării lucrărilor de mentenanță”, a transmis CNAIR.

Compania recomandă utilizatorilor care intenționează să efectueze operațiuni prin intermediul aplicației e-Tarifare să își planifice din timp activitățile pentru a evita eventualele întârzieri generate de oprirea temporară a sistemului.

Aplicația e-Tarifare a CNAIR va fi oprită temporar vineri, 19 iunie, de la ora 22:00, pentru lucrări de mentenanță estimate să dureze până la două ore.

În acest interval vor fi afectate anumite operațiuni desfășurate în punctele de frontieră și emiterea Autorizațiilor Speciale de Transport.