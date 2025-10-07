Apelul misterios al Ioanei Popescu, cu patru zile înainte să moară

Serghei Mizil a fost una dintre ultimele persoane care au vorbit cu Ioana Popescu înainte ca jurnalista să se stingă din viață. Omul de afaceri a povestit că Ioana l-a sunat cu doar câteva zile înainte de tragedie, cerându-i un simplu număr de telefon.

El a spus că discuția a părut atunci una obișnuită, fără nicio urmă de îngrijorare. „M-a sunat, mi-a spus că se află în Timișoara și mi-a cerut un număr de telefon. I-am spus că, din păcate, nu am acel număr de telefon. Am vorbit cu ea, era întreagă, nu avea nimic”, a declarat Serghei Mizil.

Aflând vestea morții Ioanei, afaceristul a fost complet șocat. El a spus că știa că aceasta se confrunta cu anumite probleme medicale, dar că nu și-a imaginat nicio clipă că starea ei era atât de gravă.

Serghei Mizil a mai spus că jurnalista nu vorbea niciodată despre probleme de sănătate cu care se confrunta.

„Cu toate că știm despre aceste probleme, nu am vorbit cu ea niciodată despre boală, nu vorbea despre asta”, a spus Serghei, adăugând că relația lor a fost una bazată pe prietenie și respect reciproc.

Omul de afaceri a declarat că a lucrat cu Ioana Popescu în televiziune și că erau foarte apropiați. El a spus că jurnalista era foarte amuzantă și că îi plăcea petreacă timpul cu ea.

„Eu am petrecut foarte mult timp cu ea la o televiziune unde lucram amândoi, era caterincă mare. Îmi pare tare rău pentru ea… Vorbești cu un om și afli peste patru zile că a murit, este șocant!”, a mai declarat acesta pentru Spynews.

Ioana Popescu s-a făcut remarcată în presa mondenă din România prin curaj, spontaneitate și naturalețe. Cei care au cunoscut-o o descriu drept o femeie optimistă, cu o energie contagioasă, mereu dornică să aducă zâmbete în jurul ei. Jurnalista s-a făcut remarcată cu adevărată după ce a spus că avut relații cu mai mulți bărbați din showbiz și fotbal.

Potrivit apropiaților, în ultima perioadă, Ioana trecea prin momente dificile din cauza unor afecțiuni medicale, însă a ales să nu transforme această luptă într-un subiect public. Jurnalista a murit la doar 47 de ani.