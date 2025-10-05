Serghei Mizil, dezvăluiri despre cum s-a îmbogățit în perioada comunistă

Serghei Mizil a vorbit deschis despre perioada comunistă și despre modul în care a reușit să se îmbogățească. Fiul fostului demnitar Paul Niculescu Mizil, actual concurent la Asia Express 2025, a recunoscut că făcea bani din „combinații” și bișniță, profitând de accesul la produse rare. Relațiile apropiate cu Nicu Ceaușescu și influența familiei sale l-au ajutat să ducă o viață privilegiată într-o epocă în care majoritatea românilor se confruntau cu multe lipsuri.

Serghei Mizil, concurentul de la Asia Express, aducea din străinătate produse greu de găsit în România comunistă și le vindea ulterior românilor dispuși să plătească prețuri mari pentru ele.

„În magazinele gospodăriei de partid nu mai găseai aproape orice, dar noi ne descurcam. Aveam în anturaj shopiști, sportivi și piloți care ieșeau din țară”, a spus Serghei Mizil.

Fiul lui Paul Niculescu Mizil, fost demnitar de rang înalt, avea acces la resurse și privilegii inaccesibile majorității cetățenilor. El a mărturisit că în anturajul său se aflau „shopiști”, sportivi și piloți care aveau dreptul să iasă din țară.

În plin regim comunist, Serghei Mizil ducea o viață luxoasă, petrecând în cercurile apropiate familiei Ceaușescu. El a recunoscut că organiza chefuri de zile întregi la Snagov și la munte, unde se serveau băuturi fine aduse prin „combinațiile” sale.

Relația apropiată cu Nicu Ceaușescu i-a oferit libertatea de a călători în afara țării de două ori pe an — un privilegiu rar în acea perioadă. La fiecare ieșire, Serghei Mizil se întorcea cu aparate video, casete, geci de blugi și alte produse dorite de români.

Serghei Mizil a explicat că, în urma acestor activități, câștiga sume impresionante. Doar din imprimarea de casete video reușea să strângă, la o lună și jumătate, echivalentul unei Dacii — aproximativ 80.000 de lei.

„Pe mine şi pe alţi amici, ne lăsau să ieşim din ţară. La fiecare ieşire aduceam şi vindeam 20 de aparate video, 300 de casete, 400 de geci de blugi. Practic nu aveam probleme cu banii”, a declarat Mizil.