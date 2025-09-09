Social Apare un nou model de asistență maternală. Va sprijini copiii cu dizabilități







Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA) a anunțat, într-un comunicat oficial publicat pe site-ul instituției, semnarea unui Memorandum cu UNICEF România și SERA România pentru implementarea proiectului „Dezvoltarea și pilotarea unui model de asistență maternală specializată pentru copii cu dizabilități”. „O componentă esențială a inițiativei o reprezintă recrutarea și instruirea persoanelor care doresc să devină asistenți maternali specializați, pregătiți să răspundă nevoilor complexe de îngrijire ale copiilor cu dizabilități”, se arată în document.

Inițiativa, cu o durată de doi ani, are ca scop consolidarea unei rețele de sprijin adaptate copiilor vulnerabili, prin instruirea și monitorizarea atentă a familiilor care aleg să devină asistenți maternali.

La început, programul a fost implementat pilot în cinci județe – Buzău, Dolj, Mureș, Teleorman și Vaslui. Primele rezultate au arătat necesitatea extinderii, iar acum proiectul a ajuns la o acoperire mult mai mare, fiind aplicat etapizat în 22 de județe și sectoare din București: Arad, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brașov, Buzău, Constanța, Dolj, Galați, Iași, Mehedinți, Mureș, Olt, Satu Mare, Sibiu, Teleorman, Vaslui, Vrancea și sectoarele 2, 3, 4 și 6 din Capitală.

Extinderea nu înseamnă doar mai multe locuri disponibile pentru copiii care au nevoie de protecție, ci și o profesionalizare reală a domeniului de asistență maternală. Pentru prima dată, accentul cade pe instruirea specifică în lucrul cu copiii cu dizabilități, care au nevoie de îngrijire personalizată, acces la terapii și suport medical constant.

Asistența maternală a fost, în ultimele două decenii, una dintre principalele alternative la instituționalizarea copiilor din sistemul de protecție. Dacă până acum accentul s-a pus pe asigurarea unui mediu familial stabil, noul proiect merge mai departe și se concentrează pe adaptarea condițiilor la nevoile speciale.

În România, datele oficiale arată că peste 30.000 de copii trăiesc în sistemul de protecție specială, dintre care câteva mii au diverse forme de dizabilitate. Mulți dintre ei ajung greu să fie plasați într-un mediu familial, tocmai pentru că necesită îngrijiri medicale și educaționale complexe.

Prin acest program, asistenții maternali vor trece prin cursuri de formare dedicate și vor beneficia de suport metodologic pentru a putea răspunde provocărilor zilnice.

Persoanele interesate să intre în program trebuie să îndeplinească o serie de condiții generale prevăzute de legislație și, suplimentar, să urmeze cursurile de formare specializată organizate de direcțiile de protecție a copilului din județele implicate.

Procesul include:

Selecția și evaluarea inițială a candidaților;

Cursuri de instruire axate pe lucrul cu copii cu dizabilități (terapii de recuperare, tehnici de comunicare, metode de integrare);

Supraveghere continuă din partea specialiștilor pentru a asigura calitatea îngrijirii.

Un element esențial este elaborarea pentru fiecare copil a unui plan individualizat de protecție, monitorizat constant, astfel încât evoluția să fie evaluată în timp real.

Impactul proiectului se măsoară în primul rând prin șansele crescute pentru copii de a trăi într-un mediu familial sigur și stimulant. În loc să fie instituționalizați, aceștia vor beneficia de:

un mediu stabil care le asigură continuitatea atașamentului;

acces la servicii de reabilitare și abilitare;

sprijin educațional adaptat la nevoile lor;

interacțiune socială normală, esențială pentru dezvoltare.

Specialiștii subliniază că un copil cu dizabilități care crește într-un cadru familial are șanse mult mai mari de integrare socială și de autonomie la maturitate, comparativ cu unul crescut în instituții.

Proiectul are o durată de doi ani și se va încheia în iulie 2026, moment în care va fi publicat un raport complet de evaluare. Documentul va include atât concluziile asupra implementării, cât și propuneri concrete pentru integrarea acestui model de bune practici în politicile publice naționale.

„Obiectivul final este specializarea rețelei de asistență maternală în direcția încurajării plasamentului copiilor cu dizabilități, într-un mediu familial sigur și stimulant”, se precizează în comunicatul ANPDCA.

Astfel, modelul testat și extins prin acest proiect nu este gândit ca un experiment temporar, ci ca o bază pentru o schimbare structurală în modul în care România își organizează sistemul de protecție a copilului.