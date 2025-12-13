Aparatul care dublează factura la curent electric. Mulți români îl au în casă

În ultimii ani, factura la energie electrică a devenit una dintre cele mai sensibile teme pentru români. Creșterea constantă a prețurilor, ridicarea plafonărilor și controversele legate de sistemul energetic au transformat fiecare kWh consumat într-o cheltuială atent analizată. În acest context, atenția românilor s-a îndreptat adesea către electrocasnicele mari: cuptorul electric, mașina de spălat sau aerul condiționat. Există însă un aparat prezent în foarte multe locuințe, despre care se vorbește mai puțin, dar care poate genera costuri lunare surprinzător de mari: boilerul electric.

Pentru mulți români, în special pentru locuitorii Bucureștiului, boilerul nu mai este o soluție de rezervă, ci una permanentă. Problemele cronice ale sistemului centralizat de termoficare, avariile frecvente și perioadele lungi fără apă caldă și căldură au împins mii de familii să se bazeze pe încălzirea electrică a apei. Această dependență vine însă cu un preț care se vede direct în factura de curent.

Boilerul electric este un electrocasnic aparent banal, dar din punct de vedere energetic este unul dintre cele mai solicitante. Spre deosebire de alte aparate care funcționează intermitent, boilerul este construit pentru a menține apa la o temperatură constantă. Cele mai întâlnite modele din apartamentele românilor, cu o capacitate de 50 până la 80 de litri, au o putere instalată de aproximativ 1.500–2.000 W.

Chiar și atunci când nu este folosit direct, boilerul electric continuă să consume energie. Apa din rezervor pierde căldură constant, mai ales în apartamentele unde temperatura ambientală este mai scăzută sau unde boilerul este amplasat într-un spațiu slab izolat. De fiecare dată când temperatura apei scade sub pragul setat, rezistența pornește automat pentru a o readuce la nivelul dorit. Acest consum pasiv, greu de sesizat în utilizarea zilnică, se acumulează pe parcursul întregii luni și contribuie semnificativ la valoarea finală a facturii, chiar și în perioadele în care apa caldă este folosită mai rar.

Acest proces are loc de mai multe ori pe zi, în funcție de cât de multă apă este consumată și de pierderile termice ale aparatului. Chiar și atunci când nu este folosit efectiv, boilerul pierde căldură prin pereții rezervorului, ceea ce determină porniri repetate ale rezistenței.

În multe locuințe, boilerul rămâne conectat permanent la priză, inclusiv pe timpul nopții sau atunci când nu este nimeni acasă. Din comoditate sau din lipsa unei alternative, utilizatorii ajung să îl trateze ca pe un aparat care „merge singur”, fără să conștientizeze consumul acumulat zilnic.

Consumul real al unui boiler electric depinde de mai mulți factori, însă există câteva repere care descriu destul de fidel situația dintr-un apartament obișnuit. Pentru una sau două persoane, care folosesc zilnic apă caldă pentru duș, spălat vase și igienă, boilerul ajunge să se reîncălzească de două sau trei ori pe zi.

În acest scenariu, consumul mediu zilnic se situează între doi și trei kWh. La nivel lunar, acest lucru înseamnă un consum de aproximativ 60–90 kWh, doar pentru apă caldă. În perioadele în care apa caldă de la rețea lipsește complet, iar boilerul este singura sursă disponibilă, aceste valori pot fi atinse sau chiar depășite cu ușurință.

Pentru familiile cu mai mulți membri, consumul crește proporțional. Fiecare duș suplimentar și fiecare utilizare a apei calde determină reîncălzirea rezervorului, iar energia necesară se adună constant, zi după zi.

La acest nivel de consum, costurile finale sunt influențate decisiv de prețul energiei electrice. La prețurile finale actuale, cu toate taxele incluse, diferențele dintre furnizori sunt semnificative.

În cazul Hidroelectrica, unde prețul final estimat se situează între 1,22 și 1,25 lei/kWh, un consum lunar de 60 kWh înseamnă un cost de aproximativ 73–75 de lei. La un consum de 90 kWh, factura urcă la 110–113 lei doar pentru boiler.

Pentru clienții PPC, unde prețul final estimat este cuprins între 1,58–1,60 lei/kWh, aceleași valori de consum se traduc într-un cost lunar de 95–96 de lei pentru 60 kWh și 142–144 de lei pentru 90 kWh.

În cazul E.ON, cu un preț de 1,37062 lei/kWh, costul lunar ajunge la aproximativ 82 de lei pentru 60 kWh și la circa 123 de lei pentru 90 kWh.

Astfel, în funcție de furnizor și de intensitatea utilizării, boilerul electric poate ajunge să coste între 70 și aproape 150 de lei pe lună.

În București, problema apei calde nu mai este una izolată sau sezonieră. Rețeaua veche de termoficare, avariile frecvente și lucrările de reabilitare întinse pe perioade lungi fac ca mii de apartamente să rămână, iarna, fără apă caldă pentru săptămâni sau chiar luni. În acest context, boilerul electric devine soluția principală, nu una temporară.

Această utilizare constantă transformă un aparat care ar fi trebuit să fie de rezervă într-un consumator major de energie. Pentru multe familii din Capitală, costul boilerului se adaugă peste alte cheltuieli inevitabile din sezonul rece, ceea ce face ca factura de curent să crească vizibil, chiar și fără schimbări majore în restul obiceiurilor de consum.

Una dintre principalele probleme legate de boilerul electric este faptul că nu oferă semnale evidente de consum. Nu face zgomot, nu luminează, nu atrage atenția atunci când pornește rezistența. Din acest motiv, mulți utilizatori nu îl percep ca pe un aparat care consumă constant energie.

În realitate, fiecare pierdere de căldură din rezervor este compensată printr-un nou ciclu de încălzire, iar aceste cicluri se acumulează zilnic. Fără un contor dedicat sau o monitorizare atentă, consumul trece neobservat până la sosirea facturii.