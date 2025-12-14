Anul 2026, mai greu decât 2025. Risvan Rusu explică anul calului de foc

Risvan Rusu, psiholog și maestru Reiki, a explicat în cadrul unui podcast că nu ne așteaptă tocmai un an bun. Asta pentru că 2026 vine cu foarte multă tensiune și implicații de tot felul.

Risvan Rusu a detaliat ce va însemna 2026. ”Este un final de an în care avem șansa să răsuflăm ușurați, dar este un sfârșit de an greu și urmează un an și mai greu. pentru că urmează odată cu 3 februarie, în 2026, pe la 10 și ceva noaptea, trecem în anul calului de foc, spun chinezii. Și anul acesta vine odată la 60 de ani și odată cu el vine o energie atât de puternică și atât dezlănțuită, încât prăbușește națiuni, ridică națiuni. Și nu se pune problema dacă te va afecta ci cum te va afecta.

Nu se pune problema de cum să faci față, ci care sunt strategiile pe care să le implementezi. Influența lui deja se simte. Ultimele 2-3 luni din an sunt sub influența anului care urmează și atunci lucrurile care se simt sunt 5 chei fundamentale ale anului care vine pe care deja le simțim”, a specificat el.

Acesta a explicat și care sunt traiectoriile care vor fi prezente. ”1. Mari probleme și conflicte diplomatice. Asta se referă atât la țara noastră cât și la alte țări. Să ne uităm în jur că le vedem. Apropo de evenimentele pe care le vedem și în România legat de statele unite. Deci avem mici probleme de înțelegere.

În 2026 vom avea la nivel personal că nu suntem bine poziționați energetic, poate vom avea cel mai mare număr de despărțiri și divorțuri. Apar rupturile. 2. Oamenii nu se mai abțin din a spune ce simt. Problema este cum ventilezi. Vine cu agresivitate acest an”.

Iar cei care sperau să se termine războaiele trebuie să mai aștepte. ”Cel de-al treilea vector este conflictul, războiul și lupta. Acesta conflict din nou, se va amplifica. Asta nu înseamnă începe vreun război mondial, dar nu se oprește nici un război și e posibil la cel puțin două să se accentueze lucrurile. Al patrulea vector este foarte insidios.

Ne va afecta mințile. Principalul sfat este ca noi să ne păstrăm o curățenie mentală. Al cincilea vector care vine și ne afectează fizic. El vine și crește tensiunea focul. Tot ce se întâmplă în interiorul nostru se va accentua”.