Monden Ce rugăciune să spui înainte să pleci de acasă ca să fii protejat. Maestrul Risvan Rusu spune ce psalm este binefăcător







Mestrul reiki, Risvan Vlad Rusu a explicat la un podcast care este rugăciunea pe care ar trebui să o spunem atunci când ieșim pe ușă. Mai ales dacă vrem protecție divină.

Risvan Vlad Rusu a explicat la podcastul lui Damian Drăghici că este o rugăciune care ne poate proteja. Și că aceasta ar trebui să fie rostită în fiecare zi. ”Când pleci de acasă, o bună protecție știi care e? Împotriva deochiului, vampirismului agresiunilor energetice. învață-te în fiecare zi dimineață să citești psalmul 101.

Psamul 101, deschizător de drumuri, îndepărtează obstacolele din viața ta și-ți oferă protecție. Poate tu rezonezi cu psalmul, altul poate vrea ltceva. Cheia este ca fiecare să găsească ceea ce consideră că i se potrivește.

Noi intrăm în modul ăsta automat și programat permanent și uităm să trăim. Tocmai din cauza asta noi devenim reactivi, nu proactivi, uită-te ce se întâmplă în lume”, a mai spus acesta.

Maestrul a mai spus că există studii care arată că vibrația muzicii poate să ajute foarte mult. Mai ales dacă devenim mult mai atenți la acțiunile noastre. ”Știi ce uităm noi să facem? Uităm să acționăm.

Suntem într-o stare în care ne dăm după cum bate vântul în loc să cream curentul. Vrei să ai succes, trebuie să creezi tu valurile, nu să fii o frunză care plutește. De asta suntem aici să creăm valuri. Sunetul e vibrație și diferite frecvențe. Poți să creezi muzică care te ajută să te purifici, să te centrezi, să te vitalizezi.

Inclusiv pe partea hormonală, s-au făcut deja și studii pe partea asta. Sunt melodii care au frecevențe de vindecare, cum ar fi melodiile lui BB King. Cum a știut el să facă asta? Nu știm, pentru că sigur nu s-a gândit că sunt frecevențe vindecătoare”, a adăugat acesta