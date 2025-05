Sport Rugăciuni și fotbal. Staff-ul FCSB, lăudat de Becali pentru tradiția lor







Patronul FCSB, Gigi Becali, a declarat că este mândru de staff-ul din echipa sa pentru că merge duminica la biserică. Acesta a spus că antrenorul Elias Charalambous și Meme Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, stau la strană, unde fie cântă, fie citesc Psalmii.

Gigi Becali, mândru de staff-ul de la FCSB

„S-a închegat acolo un grup de oameni adevărați. De fapt, mândria mea este că toți cei care sunt în staff merg duminica la biserică, în frunte cu Charalambous. Charalambous mai stă și la strană, și mai și cântă.Nu l-am ascultat eu.

La strană nu trebuie neapărat să cânți. Poți să și citești. Zici și tu acolo cum știi. MM, de exemplu, nu cântă? MM cântă la strană. Citește Psalmii, Ceasul 1, Ceasul 3, Ceasul 6, Ceasul 9, le citește MM”, a declarat Gigi Becali pentru Fanatik.

Când a început Gigi Becali să meargă la biserică

Gigi Becali a declarat că a avut „sămânța” credinței încă din copilărie, dar a început să meargă la biserică doar după căsătorie. Adevărata apropiere de Dumnezeu a avut loc după ce a fost la închisoare, el susținând că „Dumnezeu m-a mântuit cu forța”.

„Credința e o sămânță pe care o ai de când te naști. La 5-6 ani, mă ducea bunica la biserica din comună să mă împărtășesc. După asta, o perioada, am lipsit. O perioadă a tinereții, de golănie, de distracții. Păcatele tinereții, dar sămânța era tot acolo și nu se spărgea. Și atunci am intrat la pușcărie și am zis: Doamne, să mă mântuiești cu forța și i-am mulțumit”, a afirmat omul de afaceri.

Charalambous, antrenorul FCSB din 2023

Elias Charalambous a fost numit în funcția de antrenor principal la FCSB pe 30 martie 2023. Tehnicianul și-a trecut în palmares alături de roș-albaștri două campionate și o Supercupă a României.

În sezonul curent, antrenorul a reușit să o ducă pe FCSB până în optimile Europa League, unde a fost eliminată de Lyon (1-7 la general). Per total, cipriotul a înregistrat 118 de meciuri pe banca roș-albaștrilor, dintre care 66 au fost victorii, 30 remize și 22 înfrângeri.