Politica Antreprenor: Nicușor Dan a înțeles agricultura. USR și PNL i-au abandonat pe fermieri







Antreprenorul Mihai Răzvan Moraru afirmă că președintele Nicușor Dan a reușit să înțeleagă problemele din agricultură, spre deosebire de principalele partidele politice. Potrivit acestuia, USR a ignorat situația din acest sector, iar PNL a lăsat soarta celor din agricultură în mâinile social-democraților.

Mihai Răzvan Moraru, despre problemele actuale ale României

În ultima perioadă, antreprenorul a atras atenția asupra problemelor din agricultură și a criticat decizia Ministerului de a opri sistemul antigrindină. Mihai Răzvan Moraru a evidențiat faptul că o parte dintre susținătorii lui Călin Georgescu și George Simion provin din mediul rural, în special din rândul celor implicați în agricultura de subzistență sau profesională.

„Nicușor Dan a înțeles ceea ce USR nici nu a fost interesat să afle, iar PNL a abandonat pentru PSD: problemele din agricultură! Vorbesc aici de peste un an despre probleme din domeniu și de faptul că principalul bazin de votanți pentru Georgescu și Simion a venit din zona rurală, dar mai mult de la oameni care trăiesc din agricultură profesionistă sau de familie. Pentru că sunt multe probleme care trebuie rezolvate aici. Și sunt milioane de români care din asta trăiesc”, a explicat antreprenorul.

Nicușor Dan, interesat de soarta agricultorilor

Potrivit acestuia, Nicușor Dan a beneficiat de o consiliere solidă în domeniul agricol: în campanie s-a întâlnit cu organizațiile de producători, a abordat subiectul irigațiilor și a purtat discuții despre comasarea terenurilor.

„Nicușor Dan a primit o consiliere bună aici: s-a întâlnit cu asociațiile producătorilor în campanie, a vorbit de irigații în seara victoriei și azi a vorbit de legea comasării terenurilor și de legea arendei, două legi extrem de importante pentru dezvoltarea agriculturii. Dar a promis și o strategie în domeniu și o integrare a acesteia cu alte sectoare economice”, a adăugat el.

Mihai Răzvan Moraru susținerea că USR nu are lideri interesați de acest domeniu, nu a participat la întâlnirile legate de soarta agricultorilor și a respins în repetate rânduri legea arendei în Parlament.

„De un an am tot încercat să aduc aceste informații către USR și PNL. USR nu are oameni în conducere care să fie interesați de domeniul agro. Nici măcar nu au dorit să participe la întâlniri în domeniu, chiar dacă au fost invitați. Ba mai mult, au trântit legea arendei de mai multe ori în Parlament”, a continuat el.

Mihai Răzvan Moraru: PSD va dori și acum să preia acest minister

Potrivit antreprenorului, PNL a lăsat acest sector în responsabilitatea PSD, care nu a luat decizii favorabile pentru agricultori.

„PNL a abandonat domeniul către PSD. Iar PSD a pus un ministru catastrofă. Dacă veți verifica măsurile, programele si termenele anunțate de Domnul Barbu ( Min Agriculturii - PSD ) și veți compara cu realizările, veți constata ca majoritatea promisiunilor sunt azi nerealizate. Și sunt mai mult ca sigur că PSD va dori și acum sa preia acest minister, probabil cu același ministru. Probabil că înțelegeți și de ce! Sunt curios dacă PNL va renunța iar la agricultură sau a înțeles ceva!”, a mai spus antreprenorul.

Mihai Răzvan Moraru afirmă că, în ciuda criticilor venite din partea unor lideri din agricultură, Nicușor Dan a demonstrat că înțelege problemele actuale din acest sector. În viziunea sa, președintele Nicușor Dan își dorește să vină în sprijinul agricultorilor.

„Chiar dacă unii lideri ai agriculturii l-au înjurat, l-au luat la mișto sau au făcut campanie pentru Simion ( fără logică ), ND dovedește că știe problemele și că va susține acest domeniu. Nu a vorbit doar pentru a aduna voturi. A înțeles că nu poți spera la o limitare a extremismului fără a fi interesat de problemele din mediul rural. Și nu poți vorbi de mediul rural fără a ști problemele din agricultură. Ceea ce din păcate USR și PNL nu au înțeles, dar vor să crească până la alegeri. Vor să devină partide de masă. Și nici toți susținătorii apropiați ai lui ND se pare că nu înțeleg miza națională”, a încheiat el.