Antonio José Seguro a câștigat alegerile prezidențiale din Portugalia

Candidatul de centru-stânga António José Seguro este noul președinte al Portugaliei, potrivit exit-poll-urilor publicate duminică. Datele indică o victorie clară în turul al doilea al alegerilor prezidențiale.

Conform televiziunii publice RTP, Seguro a obținut între 68% și 73% din voturi. Contracandidatul său, André Ventura, liderul partidului de extremă dreapta Chega, ar fi fost votat de aproximativ 27%–32% dintre alegători.

António José Seguro a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale la 18 ianuarie și s-a prezentat în campanie drept o opțiune moderată, menită să împiedice accesul extremei drepte la funcția de șef al statului.

Partidul Chega, condus de André Ventura, a devenit din 2019 principala forță de opoziție din Portugalia, construindu-și discursul pe teme ultranaționaliste, anti-imigrație, anti-romi și anti-sistem.

Prezența la vot a fost ridicată în ziua scrutinului, în pofida faptului că peste 100.000 de gospodării au rămas fără electricitate, iar transportul public a fost afectat la nivel național, pe fondul unor cicluri de violență care au lovit țara în ultimele trei săptămâni și care s-au soldat cu cel puțin 14 decese.

António José Seguro a stat departe de prim-planul politic timp de peste un deceniu. Fost europarlamentar, el a fost apropiat al fostului prim-ministru portughez António Guterres, actual secretar general al ONU.

În 2011, după demisia lui José Sócrates în contextul crizei financiare, Seguro a preluat conducerea Partidului Socialist. Parcursul său politic a fost însă întrerupt în 2014, când a pierdut lupta internă pentru șefia partidului în fața primarului Lisabonei de atunci, António Costa.

Costa a devenit prim-ministru în 2015, iar după demisia sa din 2023 a fost numit președinte al Consiliului European. Între timp, Seguro s-a retras din politică până anul trecut, când a revenit în cursa pentru președinție, candidând ca independent.

Înaintea primului tur, el s-a consolidat ca un candidat de consens al centrului-stânga și a obținut o victorie surprinzătoare la scrutinul din ianuarie.

După calificarea în turul al doilea, candidatura lui Seguro a fost susținută și de figuri din zona conservatoare, care au dorit să împiedice accesul extremei drepte la Președinție.

Printre susținători s-au numărat fostul președinte și prim-ministru Aníbal Cavaco Silva, precum și primarul Lisabonei, Carlos Moedas, fost comisar european. De asemenea, mii de alegători au semnat un manifest inițiat de personalități publice care s-au declarat „nesocialiste”.

Seguro s-a descris drept un lider care „unește, apropie oamenii și promovează dialogul”. Totodată, el a anunțat că intenționează să adopte un stil mai discret decât actualul președinte, Marcelo Rebelo de Sousa, aflat la finalul unui mandat de zece ani.

Portugalia este o republică semi-prezidențială, în care președintele are atribuții importante, inclusiv numirea prim-ministrului, dizolvarea parlamentului, promulgarea sau respingerea legilor, numirea unor membri ai instituțiilor-cheie și funcția de comandant suprem al forțelor armate.

În acest context, o eventuală victorie a lui André Ventura i-ar fi oferit posibilitatea de a influența semnificativ scena politică în favoarea partidului său, Chega. Cu toate acestea, chiar și înfrângerea din turul al doilea reprezintă un pas înainte pentru liderul de extremă dreapta.

Ventura a reușit să ajungă în turul al doilea, depășind candidați considerați mai mainstream, precum Luís Marques Mendes, susținut de Partidul Social-Democrat aflat la guvernare, sau João Cotrim de Figueiredo, reprezentantul partidului Liberal Initiative.

Campania electorală i-a oferit liderului Chega o expunere mediatică amplă și ocazia de a-și evalua sprijinul electoral pentru obiectivul declarat în mod repetat: candidatura la funcția de prim-ministru al Portugaliei, mai scrie Politico.