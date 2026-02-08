Antonio José Seguro a câștigat alegerile prezidențiale din Portugalia
Candidatul de centru-stânga António José Seguro este noul președinte al Portugaliei, potrivit exit-poll-urilor publicate duminică. Datele indică o victorie clară în turul al doilea al alegerilor prezidențiale.
Conform televiziunii publice RTP, Seguro a obținut între 68% și 73% din voturi. Contracandidatul său, André Ventura, liderul partidului de extremă dreapta Chega, ar fi fost votat de aproximativ 27%–32% dintre alegători.
Alegeri în Portugalia. Turul al doilea, dominat de candidatul de centru-stânga
António José Seguro a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale la 18 ianuarie și s-a prezentat în campanie drept o opțiune moderată, menită să împiedice accesul extremei drepte la funcția de șef al statului.
Partidul Chega, condus de André Ventura, a devenit din 2019 principala forță de opoziție din Portugalia, construindu-și discursul pe teme ultranaționaliste, anti-imigrație, anti-romi și anti-sistem.
Prezența la vot a fost ridicată în ziua scrutinului, în pofida faptului că peste 100.000 de gospodării au rămas fără electricitate, iar transportul public a fost afectat la nivel național, pe fondul unor cicluri de violență care au lovit țara în ultimele trei săptămâni și care s-au soldat cu cel puțin 14 decese.
Cine este António José Seguro
António José Seguro a stat departe de prim-planul politic timp de peste un deceniu. Fost europarlamentar, el a fost apropiat al fostului prim-ministru portughez António Guterres, actual secretar general al ONU.
În 2011, după demisia lui José Sócrates în contextul crizei financiare, Seguro a preluat conducerea Partidului Socialist. Parcursul său politic a fost însă întrerupt în 2014, când a pierdut lupta internă pentru șefia partidului în fața primarului Lisabonei de atunci, António Costa.
Costa a devenit prim-ministru în 2015, iar după demisia sa din 2023 a fost numit președinte al Consiliului European. Între timp, Seguro s-a retras din politică până anul trecut, când a revenit în cursa pentru președinție, candidând ca independent.
Înaintea primului tur, el s-a consolidat ca un candidat de consens al centrului-stânga și a obținut o victorie surprinzătoare la scrutinul din ianuarie.
Seguro, susținut și de figuri din zona conservatoare
După calificarea în turul al doilea, candidatura lui Seguro a fost susținută și de figuri din zona conservatoare, care au dorit să împiedice accesul extremei drepte la Președinție.
Printre susținători s-au numărat fostul președinte și prim-ministru Aníbal Cavaco Silva, precum și primarul Lisabonei, Carlos Moedas, fost comisar european. De asemenea, mii de alegători au semnat un manifest inițiat de personalități publice care s-au declarat „nesocialiste”.
Seguro s-a descris drept un lider care „unește, apropie oamenii și promovează dialogul”. Totodată, el a anunțat că intenționează să adopte un stil mai discret decât actualul președinte, Marcelo Rebelo de Sousa, aflat la finalul unui mandat de zece ani.
André Ventura și miza extremei drepte
Portugalia este o republică semi-prezidențială, în care președintele are atribuții importante, inclusiv numirea prim-ministrului, dizolvarea parlamentului, promulgarea sau respingerea legilor, numirea unor membri ai instituțiilor-cheie și funcția de comandant suprem al forțelor armate.
În acest context, o eventuală victorie a lui André Ventura i-ar fi oferit posibilitatea de a influența semnificativ scena politică în favoarea partidului său, Chega. Cu toate acestea, chiar și înfrângerea din turul al doilea reprezintă un pas înainte pentru liderul de extremă dreapta.
Ventura a reușit să ajungă în turul al doilea, depășind candidați considerați mai mainstream, precum Luís Marques Mendes, susținut de Partidul Social-Democrat aflat la guvernare, sau João Cotrim de Figueiredo, reprezentantul partidului Liberal Initiative.
Campania electorală i-a oferit liderului Chega o expunere mediatică amplă și ocazia de a-și evalua sprijinul electoral pentru obiectivul declarat în mod repetat: candidatura la funcția de prim-ministru al Portugaliei, mai scrie Politico.
