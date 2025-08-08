Politica Antonescu își critică fostul contracandidat, Nicușor Dan, după moartea lui Iliescu







Crin Antonescu, fostul contracandidat al lui Nicușor Dan, învins încă din primul tur, își critică fostul adversar politic în contextul funeraliilor de stat organizate pentru fostul președinte Ion Iliescu.

Antonescu acuză o lipsă de reacție publică din partea președintelui și susține că acesta a greșit că nu a participat la ceremonie, deși își desfășoară activitatea în aceeași clădire în care a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului șef de stat.

Antonescu a criticat atât absența lui Nicușor Dan de la eveniment, cât și lipsa unei poziții oficiale față de decesul fostului președinte. De asemenea, fostul politician acuză atitudinea unor reprezentanți ai „regimului Băsescu și ai curentului #rezist”, despre susține că ar profita de moment pentru a readuce în discuție teme controversate din trecutul României.

Fostul prezidențiabil, eliminat încă din primul tur, susține caracterul legal al onorurilor de stat acordate lui Iliescu și acuză lipsa de asumare publică a celor care contestă decizia, fără a menționa explicit nume, în afară de cel al lui Nicușor Dan.

Fostul prezidențiabil al PSD și PNL și-a exprimat dezaprobarea și față de recenta solicitare a fostului președinte Traian Băsescu de a-și recăpăta beneficiile de fost șef de stat, printre care locuința de protocol, paza SPP, pensia specială și alte drepturi.

Antonescu susține că măsurile de corecție a deficitului bugetar actuale ar fi aplicate rapid și selectiv, în favoarea celor care, în trecut, au promovat exact aceste politici restrictive.

„Atleții austerității se conformează urgent”, afirmă Antonescu, sugerând că actualii decidenți, printre care Ilie Bolojan, dau curs acestor solicitări, în timp ce populația ar fi chemată să suporte din nou costurile ajustărilor bugetare.

În același context, prezidențiabilul PSD-PNL susține că, deși ar fi avut dreptul legal la pensie specială în urma celor șase mandate de parlamentar, nu ar fi solicitat acest beneficiu.

„Cred că sunt singurul caz, dar nu-mi pare rău”, mai afirmă el.

În finalul declarației, Antonescu vorbește și despre moartea fostului președinte Ion Iliescu, optând pentru un mesaj scurt: „Dumnezeu să-l ierte!”, însoțit de un îndemn la tăcere respectuoasă.

„Despre Ion Iliescu, mai târziu. Azi, doar creștinescul „Dumnezeu să-l ierte!” și tăcerea cuviincioasă, o clipă, în fața morți, este mesajul transmis de Crin Antonescu pe social media.