Politica Antonescu, despre greșelile lui Iohannis: El a păcătuit prin indiferență







Crin Antonescu, candidatul coaliției la alegerile prezidențiale, a analizat scena politică din România și a discutat despre relațiile cu foștii săi colegi de partid și despre greșelile fostului președinte Iohannis.

Părerea candidatului despre fostul președinte PNL

Referitor la Nicolae Ciucă, fost premier și fost președinte al PNL, candidatul a subliniat că nu a discutat niciodată cu acesta.

„Nu am avut discuții cu domnul Ciucă. Am aflat că s-a retras din activitatea politică, inclusiv din Senat. Îi respect decizia. Am un respect deosebit pentru domnul Ciucă, dar nu am purtat conversații cu el”, spus acesta.

Ulterior, Antonescu a făcut o observație referitoare la modul în care se raportează față de liderii care au dispărut din viața publică după ani de expunere: „Eu am un disconfort. L-am avut de zece ani... Nu mă înghesui atunci când aproape toți ajung la o părere nefavorabilă despre un personaj politic. Domnia sa asta a înțeles să facă, asta a făcut.”

Antonescu: „Una dintre virtuțile puterii este comunicarea”

Candidatul coaliției a criticat atitudinea lui Klaus Iohannis din ultimii ani: „Nu cred că folosește cuiva să spunem că Iohannis a făcut greșeli... El a păcătuit prin indiferență, a sfidat în ultimii ani, a păcătuit prin ce n-a făcut. Dar câteva lucruri, mai ales în primul mandat, trebuie recunoscute. Acum, el chiar nu interesează, cred. E într-o binemeritată vacanță”.

Cu toate acestea, el se bazează pe întoarcerea lui Iohannis în viața publică, în special după ce se va încheia agitația electorală: „Când va dori să spună, să explice – mi se pare puțin probabil –, dar eu cred că, după ce o să se liniștească tumultul campaniei, veți încerca, ca jurnaliști, să-i dați târcoale”.

„Dl. Iohannis mi-a părut un om care a purtat cu o anumită plăcere însemnele puterii. A ținut la ceremonial, la distanțe, a cultivat o anumită conduită dusă până la aroganță. Una dintre virtuțile puterii este comunicarea. De ce dl. Iohannis, care nu era un împiedicat la vorbă, nu a fructificat-o, nu a savurat-o?”, a mai spus candidatul.