Iohannis, propus emisar în SUA. Cum îl vede Trump

Fostul ministru al Transporturilor, Relu Fenechiu, a declarat că singurul politician român pe care președintele american l-ar primi la discuții este Klaus Iohannis, într-o postare pe rețelele sociale.

Comentariile sale vin în contextul în care premierul Marcel Ciolacu a anunțat că va trimite doi emisari speciali la Donald Trump, la Mar-a-Lago, pentru a îmbunătăți relațiile României cu noua administrație de la Casa Albă.

„România e astăzi la răscruce de vânturi. America s-a resetat. Și în lipsa unor decizii rapide, riscăm să plătim scump.

Fenechiu lansează un apel direct și ferm către clasa politică: să îl delege pe Klaus Iohannis pentru o vizită oficială la Washington cât mai curând posibil.

El insistă că această decizie nu ar trebui să fie motivată de simpatie personală față de Iohannis, ci de un simț al responsabilității față de interesele naționale. Fenechiu avertizează că, dacă politicienii nu acționează acum, vor fi nevoiți să dea socoteală mai târziu pentru motivele care i-au împiedicat – fie că este vorba de orgolii, calcule politice meschine sau mândrie personală.

Declarațiile fostului ministru sunt surprinzătoare, având în vedere că președintele Donald Trump l-a ironizat pe Klaus Iohannis, fără a-i menționa numele, în cadrul întâlnirii cu Mark Rutte, secretarul general al NATO, de la începutul lunii martie.

În timpul întâlnirii din 13 martie, desfășurată în Biroul Oval, președintele american a declarat că l-a susținut pe politicianul olandez pentru a deveni noul secretar general al NATO.

Trump l-a luat în râs pe Klaus Iohannis, care era o altă opțiune propusă pentru conducerea NATO, fără a-i menționa numele. El a subliniat că l-a sprijinit pe Rutte pentru această funcție și a adăugat că mai exista o persoană care candida și „care nu îi plăcea”.

„E o onoare să te am aici (...) Am fost foarte tare în favoarea ta. Stoltenberg (n.r. fostul secretar general al NATO - Jens Stoltenberg) a fost foarte bun, acum avem pe cineva care va face o muncă extraordinară. Am fost atât de mult în favoarea ta, nici n-ai idee.

Mai era o persoană pe care nu o plăceam. Nu eram fericit. Și cred că l-am ținut departe de ... cred că știi despre ce vorbesc. Am zis ăsta e omul care ne trebuie”, i s-a adresat Donald Trump lui Rutte.