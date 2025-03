Politica Antonescu cere pace la graniță: Încă un an de război e prea mult pentru România







Crin Antonescu, candidatul alianței PSD-PNL-UDMR la alegerile prezidențiale, a transmis un mesaj ferm referitor la contextul geopolitic din regiune. Într-o postare pe Facebook, acesta a subliniat că România are nevoie urgentă de stabilitate la granițe și că „încă un an de război este prea mult pentru noi”. Antonescu a evidențiat că partenerul strategic al României rămân Statele Unite ale Americii, iar sprijinul acordat Ucrainei a fost unul firesc în contextul agresiunii ruse.

Antonescu subliniază importanța relației cu SUA

„Partenerul nostru de 35 de ani sunt Statele Unite ale Americii. Conjunctural, pe fondul războiului inițiat de Vladimir Putin, am sprijinit și vom sprijini Ucraina. Am ajutat cu tot ce am putut, am fost buni vecini. Dar să fie clar: partenerul nostru direct în acest dosar este administrația Trump. Încă un an de război este prea mult pentru noi. Pragmatismul este singura opțiune”, a afirmat Crin Antonescu.

Candidatul prezidențial a făcut referire și la implicarea președintelui american Donald Trump în gestionarea crizei din Ucraina. Antonescu a respins speculațiile potrivit cărora liderul de la Casa Albă ar adopta o poziție permisivă față de Vladimir Putin. Dimpotrivă, spune el, Trump își menține angajamentele față de România, lucru confirmat inclusiv de planurile recente privind noi investiții americane la scutul antirachetă de la Deveselu.

„Ochii la minge. Când plouă cu declarații, trebuie să ne uităm la fapte. Președintele Trump nu îl lasă pe Putin să facă ce vrea, iar acest lucru se vede în realitate, dincolo de zgomotul mediatic. Negocierile americano-ucrainene sunt mult mai complexe decât imaginile de câteva minute care apar public, iar aceste discuții ne privesc direct. Avem nevoie de pace la granițe, acesta este interesul primordial al României”, a punctat Antonescu pe Facebook.

România și Europa, în fața unei șanse istorice

În opinia lui Crin Antonescu, actualul context tensionat din regiune ar putea deveni o oportunitate pentru Europa, cu condiția ca statele europene să demonstreze coerență și forță politică. Candidatul PSD-PNL-UDMR a subliniat necesitatea consolidării relației transatlantice și a identificării unor puncte comune cu administrația americană, în vederea construirii unei păci durabile.

„E momentul perfect ca Europa să arate că este puternică. E nevoie să construim împreună, pe baze pragmatice, o strategie clară care să asigure stabilitatea pe termen lung. România nu își permite să fie prinsă între jocurile marilor puteri fără a avea propria agendă bine definită”, a mai declarat Antonescu.

Declarațiile lui Crin Antonescu vin într-un moment de maximă tensiune regională, în condițiile în care războiul din Ucraina continuă să afecteze securitatea Europei de Est. Pe fondul alegerilor prezidențiale din România, mesajul liderului social-liberal are și o importantă miză electorală, indicând direcția de politică externă pe care o propune în cazul câștigării mandatului de președinte.