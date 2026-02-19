Aniversare specială pentru Dinamo în zi de derby. Campionii din 1981, omagiați înaintea meciului cu Steaua

CS Dinamo București va celebra sâmbătă, în Sala Dinamo, un moment aniversar dedicat uneia dintre cele mai importante performanțe din istoria clubului, înaintea confruntării cu Steaua din campionatul de volei masculin, programată de la ora 17:00, a anunțat clubul pe rețelele de socializare. Evenimentul marchează împlinirea a 45 de ani de la cucerirea ultimei Cupe a Campionilor Europeni din palmaresul formației din Ștefan cel Mare.

Trofeul obținut în ediția 1980–1981 a Cupei Campionilor Europeni, competiție cunoscută astăzi drept Liga Campionilor, a fost adjudecat la 19 februarie 1981, la Palma de Mallorca. Atunci, echipa bucureșteană a încheiat competiția în glorie, după o finală tensionată disputată împotriva formației ȚSKA Moscova, câștigată cu 3-2.

Din lotul care a reușit performanța continentală din 1981 au făcut parte Gunther Enescu, Laurențiu Dumănoiu, Gheorghe Zanfir, Marian Păușescu, Cornel Oros, Dan Gârleanu, Marius Căta-Chițiga, Mihai Slabu, Mircea Tutovan și Emilian Vrâncuț. Echipa a fost condusă de antrenorii Willy Schreiber și George Eremia, cei care au coordonat una dintre cele mai valoroase generații din istoria voleiului românesc.

Momentul aniversar va avea loc chiar înaintea duelului cu Steaua, liderul actual al campionatului, iar oficialii clubului au anunțat că pregătesc un eveniment dedicat performanței istorice din 1981. Reprezentanții dinamoviști promit „un spectacol la fileu” în cadrul acestui derby.

Clubul din Ștefan cel Mare este considerat cea mai titrată echipă din voleiul masculin românesc. Dinamo a cucerit de trei ori Cupa Campionilor Europeni, în 1966, 1967 și 1981, a mai disputat trei finale ale competiției și a câștigat Cupa Cupelor în 1979.

Pe plan intern, echipa a obținut 19 titluri de campioană națională, primul fiind adjudecat în 1953. Cel mai recent titlu a fost câștigat chiar în sezonul precedent, confirmând continuitatea performanței la cel mai înalt nivel.

De-a lungul anilor, numeroși jucători ai clubului au contribuit și la succesele naționalei României. Printre realizările importante se numără medalia de bronz obținută la Jocurile Olimpice din 1980, la Moscova, cu dinamoviști precum Marius Căta-Chițiga, Laurențiu Dumănoiu, Dan Gârleanu, Gunther Enescu și Cornel Oros în lot.

Tot în palmaresul internațional se regăsesc două titluri de vicecampioană mondială, cucerite în 1956 și 1966, precum și un titlu de campioană europeană, două medalii de vicecampioană continentală și trei medalii de bronz la nivel european, obținute cu reprezentativa României de jucători proveniți de la Dinamo.

Prin aniversarea celor 45 de ani de la succesul din 1981, Dinamo readuce în prim-plan una dintre cele mai importante pagini din istoria sa, într-un moment simbolic, chiar înaintea unei noi confruntări de tradiție cu Steaua.