Sport A murit unul dintre antrenorii legendari ai României. A scris istorie la Steaua







Tănase Tănase, cel mai mare antrenor de volei masculin din istoria României, a murit la 98 de ani. Născut pe 28 mai 1925, acesta şi-a început cariera de antrenor la Tractorul Braşov în 1951 şi a cunoscut consacrarea la Clubul Sportiv al Armatei, unde a cucerit de cinci ori titlul național.

Tănase Tănase a făcut istorie la CSA Steaua

De numele lui nea Tică se leagă cele mai mari performanțe ale secției de volei de la CSA Steaua. Cu el la timonă la sfârșitul anilor ’60 și începutul anilor ’70, „militarii” au câștigat cinci tituluri la rând și au ajuns în finala Cupei Campionilor din 1969.

A fost cel mai mare antrenor de volei

„A murit legendarul Tănase! La 98 de ani, ne-a părăsit cel mai mare antrenor pe care l-a avut voleiul românesc. Tănase Tănase a stat pe banca tehnică în peste 2400 de partide oficiale în calitate de antrenor principal, dintre care 205 au fost meciuri inter-țări și 239 de întâlniri din competiții europene!Nea Tică, așa cum era cunoscut în lumea voleiului, a condus Steaua București la cinci titluri de campioană națională între 1967 și 1971. Tot cu Steaua a jucat finala Cupei Campionilor Europeni (1969) și alte două semifinale în cea mai importantă competiție intercluburi.

‘Eu am fost formator de jucători! Am lansat fix 90 pe prima scenă. Asta e marea performanță!’, îi plăcea lui nea Tică să spună.În 2022, la finala Cupei României, de la Brașov, nea Tică a primit din partea echipei tricoul Stelei înaintea partidei cu Arcada Galați. ‘Steaua e echipa mea de suflet, clubul la care am cucerit cinci titluri consecutive de campion. Îmi aduc aminte, în 1967, când am obținut primul titlu de campion din istoria stelistă!

Acea aniversare chiar a fost una de neuitat, pentru că în acel an toate secțiile de jocuri sportive, volei, baschet, handbal, fotbal, au cucerit titlurile de campioane!’, declara legendarul antrenor în 2022, la 96 de ani.Numele lui Tănase este gravat la stadionul Steaua alături de marile legende ale Stelei, din toate sporturile”, a anunțat CSA Steaua, pe Facebook.