Anguilla, insula care a devenit o mină de aur digitală. Domeniul .ai aduce venituri record

Anguilla, un mic teritoriu britanic din Caraibe, cu doar 16.000 de locuitori, a ajuns în centrul atenției mondiale datorită unui detaliu neașteptat: extensia de domeniu .ai, asociată astăzi cu boom-ul global al inteligenței artificiale.

Dacă, în anii ’80, atribuirea domeniilor web pentru fiecare țară părea doar o formalitate tehnică, astăzi .ai a devenit un activ valoros care aduce insulei venituri de zeci de milioane de dolari anual.

În 1985, organizația internațională care gestiona alocarea domeniilor a oferit fiecărei țări propria extensie. Anguilla, aflată sub administrație britanică, a primit .ai, fără ca cineva să prevadă potențialul economic uriaș pe care îl va avea după patru decenii.

Totul s-a schimbat odată cu explozia tehnologiilor de inteligență artificială. Startup-uri, companii globale și dezvoltatori individuali au început să caute domenii web relevante, iar .ai a devenit rapid preferatul industriei.

De exemplu, Dharmesh Shah, cofondatorul HubSpot, a plătit 700.000 de dolari pentru domeniul you.ai. Alte vânzări importante includ cloud.ai pentru 600.000 de dolari și law.ai pentru 350.000 de dolari.

Această cerere globală a transformat domeniul .ai într-o sursă vitală de finanțare pentru Anguilla. Potrivit datelor oficiale, în 2024, guvernul insulei a încasat 105,5 milioane de dolari est-caribieni (aproximativ 39 milioane USD) din vânzarea și reînnoirea domeniilor .ai.

Estimările pentru următorii ani arată o creștere constantă:

132 milioane dolari est-caribieni în 2025

138 milioane dolari est-caribieni în 2026

Veniturile obținute din domeniile .ai reprezintă aproape un sfert din bugetul total al insulei, o proporție impresionantă pentru o economie de dimensiuni reduse.

Până recent, economia Anguillei depindea aproape exclusiv de turism, sector care asigura 37% din veniturile totale. Destinația a devenit extrem de populară pentru vizitatorii de lux din Statele Unite, însă amplasarea insulei în zona de risc a uraganelor atlantice face ca veniturile din turism să fie instabile.

După dezastrul provocat de uraganul Irma în 2017, guvernul local a căutat soluții pentru diversificarea surselor de finanțare. Ascensiunea inteligenței artificiale și interesul global pentru .ai au venit exact la momentul potrivit, transformând insula într-un hub digital.

Pentru a gestiona cererea imensă, în 2024 guvernul Anguillei a semnat un acord pe cinci ani cu compania americană Identity Digital, specializată în administrarea registrelor de domenii web. Aceasta asigură găzduirea .ai pe servere globale, reducând riscurile asociate cu penele de curent sau dezastrele naturale.

Prețurile de înregistrare pentru domeniile .ai pornesc de la 150-200 de dolari, iar taxele de reînnoire se aplică la fiecare doi ani. Pentru domeniile premium, licitațiile generează sume impresionante, iar guvernul local primește aproximativ 90% din încasări, în timp ce Identity Digital reține un comision de 10%.

În prezent, există peste 850.000 de domenii .ai înregistrate, față de mai puțin de 50.000 în 2020, iar tendința este în continuă creștere.

Succesul Anguillei contrastează cu modelul adoptat de Tuvalu în anii ’90. În 1998, micuța națiune insulară din Pacific a licențiat domeniul .tv pentru o sumă fixă anuală, fără să prevadă potențialul enorm al extensiei în era streamingului video. În timp, înțelegerea a devenit dezavantajoasă.

Anguilla a evitat această capcană, optând pentru un sistem de împărțire a veniturilor. Această decizie strategică îi permite să beneficieze direct de explozia globală a domeniilor .ai și să investească fondurile în dezvoltarea infrastructurii locale.

Guvernul Anguillei a anunțat că veniturile obținute din .ai vor fi direcționate către proiecte majore de modernizare, inclusiv:

construcția unui aeroport nou , pentru a susține creșterea turismului,

modernizarea infrastructurii publice și a rețelei de transport,

investiții în sănătate și educație pentru îmbunătățirea serviciilor oferite populației.

Totuși, locuitorii insulei cer transparență și responsabilitate în administrarea fondurilor, avertizând că succesul financiar trebuie gestionat cu atenție pentru a evita dependența de o singură sursă de venit.

Interesul global pentru .ai nu arată semne de încetinire. Cu inteligența artificială integrată în toate sectoarele economiei, cererea pentru domeniile relevante va continua să crească. Analiștii estimează că, până în 2030, veniturile generate de .ai ar putea depăși 200 de milioane de dolari est-caribieni anual.

Totuși, unii experți, inclusiv Dharmesh Shah, susțin că, pe termen lung, .com va rămâne cea mai valoroasă extensie, chiar dacă .ai cunoaște în prezent o expansiune accelerată.