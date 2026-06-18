Într-un meci care a readus în prim-plan rivalitatea intensă născută în semifinala din 2018, Anglia a debutat cu dreptul la Cupa Mondială 2026, învingând Croația cu un spectaculos 4-2.

Sub comanda noului selecționer Thomas Tuchel, naționala "Celor Trei Lei" a oferit o evoluție încântătoare în atac, deși fragilitatea defensivă din prima repriză i-a dat emoții tehnicianului german.

Presa britanică a aclamat forța ofensivă a echipei, dar a taxat ezitările din defensivă. The Guardian a descris o lungă perioadă ca fiind un veritabil "balansoar", caracterizat de o defensivă "mult prea deschisă și generoasă" din partea englezilor.

Meciul de pe Dallas Stadium a început electrizant. În minutul 12, Noni Madueke, marea surpriză a lui Tuchel în primul 11, a fost faultat în careu de veteranul Luka Modrić. Harry Kane a executat inițial modest, iar Dominik Livaković a apărat.

Cu toate acestea, arbitrul Clément Turpin a dictat repetarea loviturii de pedeapsă, după ce analiza VAR a arătat că portarul croat părăsise linia porții, iar Joško Gvardiol comisese o încălcare a spațiului. La a doua încercare, căpitanul englez nu a mai iertat. Prin acest gol, Kane a devenit jucătorul cu cele mai multe penalty-uri înscrise din istoria Cupelor Mondiale. 5 goluri de la 11 metri, exceptând loviturile de departajare.

Croația a răspuns tăios. În minutul 36, puștiul-minune Martin Baturina a restabilit egalitatea printr-o execuție superbă, plasând mingea în vinclul porții lui Jordan Pickford, după o pasă excelentă de la Petar Sučić.

Bucuria trupei lui Zlatko Dalić a fost însă scurtă. În minutul 42, Harry Kane a realizat dubla cu o lovitură puternică de cap în urma unui corner executat perfect de Declan Rice. Cu această reușită, Kane l-a egalat pe legendarul Gary Lineker în topul marcatorilor englezi la Mondiale, cu 10 goluri.

Totuși, croații au lovit din nou chiar înainte de pauză (min. 45+5'), când Petar Musa a reluat din voleu o minge așezată inteligent cu capul de Ivan Perišić.

La reluare, Anglia a arătat o cu totul altă față în defensivă și a declanșat o presiune sufocantă. În minutul 47, Jude Bellingham a refăcut avantajul britanicilor. Decarul englez a pătruns impetuos din banda dreaptă și a trimis un șut necruțător, pe jos, la colțul lung.

„A fost o demonstrație de forță din partea Angliei în repriza secundă. Au creat o sumedenie de ocazii, deși la 3-2 meciul a rămas tensionat pentru Tuchel”, notează The Guardian. Nico O'Reilly și Anthony Gordon au ratat șanse uriașe de a desprinde echipa, în timp ce Croația a dat semne de oboseală, Modrić fiind înlocuit în minutul 57 cu Mateo Kovačić.

Selecționerul croat, Zlatko Dalić, a recunoscut declinul la final: „Am jucat o repriză secundă foarte proastă. Am primit al treilea gol după o minge lungă și a fost extrem de greu să mai revenim.”

Speranțele Croației au fost definitiv îngropate în minutul 85 de rezervele introduse de Tuchel. Bukayo Saka a făcut o cursă excepțională și i-a trimis o pasă ideală lui Marcus Rashford, care a pivotat elegant și a plasat mingea calm pe lângă Livaković pentru scorul final de 4-2.

The Sun a aclamat spectacolul ofensiv și recordurile stabilite de Kane și Bellingham în fața a 70.000 de fani. Tabloidul a folosit titluri de impact precum „HARRY'S HEROES” și a lăudat instinctul de prădător al căpitanului.

Jurnaliștii au evidențiat dramatismul penalty-ului repetat prin decizia VAR. Pe lângă cele două goluri, englezii au apreciat sacrificiul defensiv al lui Kane din prelungiri. În final, publicația a salutat „geniul” lui Tuchel pentru alegerile tactice și schimbările inspirate care au paralizat Croația.

Daily Mail. Chiar dacă au lăudat victoria cu 4-2, jurnaliștii de la Daily Mail au scris că prima repriză a fost „un rollercoaster emoțional care i-a dat fire albe lui Tuchel”. John Stones a fost taxat pentru faza primului gol al croaților, unde a fost lăsat la pământ de driblingul lui Sučić: „Dacă vrem să aducem trofeul acasă după 60 de ani, trebuie să închidem porțile în spate. Defensiva a fost uneori fragilă ca un castel din cărți de joc”.

Daily Mail a titrat „Jude's World” (Lumea lui Jude), numindu-l pe Bellingham „motorul și inima acestei generații”. Ei au remarcat modul în care Bellingham a început repriza a doua „ca un taur în arenă”, risipind instantaneu nervozitatea din prima repriză. De asemenea, au lăudat impactul de pe bancă al lui Marcus Rashford.

Marcatori. Anglia: Kane (12'-pen, 42'), Bellingham (47'), Rashford (85'). Croația: Baturina (36'), Musa (45+5') Posesie: Anglia 56% - 44% Croația

Echipa de start - Anglia (4-2-3-1): Pickford — R. James, Stones ($86'$ Guéhi), Konsa, O'Reilly — A. Anderson, Rice ($71'$ Rogers) — Madueke ($71'$ Saka), Bellingham ($79'$ Spence), Gordon ($71'$ Rashford) — Kane.

Echipa de start - Croația (3-4-3): Livaković — Šutalo, Vušković ($65'$ Ma. Pašalić), Gvardiol — Stanišić, Modrić ($57'$ Kovačić), P. Sučić, Perišić — Baturina ($77'$ Vlašić), Musa ($65'$ Matanović), Mi. Pašalić ($77'$ Kramarić).

Anglia își asigură primele 3 puncte mari în Grupa L și confirmă statutul de mare favorită la trofeu sub comanda lui Tuchel, în timp ce Croația va trebui să își revizuiască urgent organizarea defensivă pentru meciurile următoare.