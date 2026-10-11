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Andy Burnham susține că Rusia a intervenit în referendumul pentru Brexit

Andy Burnham susține că Rusia a intervenit în referendumul pentru Brexitbrexit. Sursa foto: Dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Premierul britanic Andy Burnham susține că Rusia a intervenit în referendumul pentru Brexit din 2016 și că operațiuni similare de dezinformare ar avea loc în prezent în Franța și Germania. Afirmațiile au fost făcute într-un interviu acordat podcastului „The Rest Is Politics”, care urma să fie publicat luni.

Burnham nu a precizat cine i-a spus despre interveția rusă

Burnham a spus că, după ce a ajuns la conducerea guvernului, a cerut informații despre o posibilă intervenție rusă în scrutinul privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Potrivit acestuia, răspunsul primit a confirmat existența unei asemenea intervenții.

„Am avut răspunsul clar că da”, a declarat premierul, adăugând că autoritățile britanice nu au informat suficient publicul despre amploarea încercărilor unor actori străini de a perturba procesele democratice.

Șeful guvernului nu a prezentat însă detalii despre natura sau amploarea activităților atribuite Moscovei în timpul referendumului din 2016.

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Grupul pro-Brexit Britain Unbound îl critică pe Burnham

Grupul pro-Brexit Britain Unbound a criticat declarațiile, considerându-le o încercare de a pune sub semnul întrebării legitimitatea deciziei luate de britanici. Organizația a afirmat că intervenția străină este inacceptabilă, dar a arătat că nu există motive solide pentru a considera că Rusia a influențat rezultatul referendumului.

Andy Burnham

Andy Burnham / sursa foto: captură video

Burnham a declarat că a discutat problema dezinformării rusești cu cancelarul german Friedrich Merz, în timpul unei vizite recente în Germania. El a susținut că informațiile false provenite din Rusia circulă în politica germană și a cerut alegătorilor din Franța și Germania să fie conștienți de posibilele influențe externe.

Comisia parlamentară pentru informații nu a descoperit o influențare a rezultatului de la referendumul pentru Brexit

În 2020, Comisia pentru Informații și Securitate a Parlamentului britanic a publicat un raport privind intervențiile rusești în alegeri și referendumuri. Documentul nu a stabilit definitiv dacă Moscova a încercat să influențeze rezultatul referendumului pentru Brexit, dar a criticat guvernele succesive pentru evaluarea insuficientă a amenințării.

În același an, guvernul britanic a declarat că era „aproape sigur” că actori ruși au încercat să intervină în alegerile generale din 2019.

Autoritățile de la Londra afirmă că își consolidează instituțiile, serviciile de informații și infrastructura critică pentru a contracara amenințările externe. Burnham a anunțat anterior și crearea unui centru dedicat combaterii dezinformării.

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