Andrew Tate, despre serialul Adolescence: Este o propagandă a guvernului britanic

Influencerul Andrew Tate a declarat că nu a vizionat producția „Adolescence” disponibilă pe Netflix, care prezintă drama unei familii obișnuite după ce un copil de 13 ani, pe nume Jamie, ucide o colegă, ca urmare a comentariilor de pe rețelele de socializare și a influenței unor comunități online. Cu toate acestea, el a susținut că întreaga producție reprezintă „un truc”.

Numele lui Andrew Tate este menționat în episodul doi al producției „Adolescence”, când unul dintre polițiștii care încearcă să înțeleagă motivele pentru care băiatul de 13 ani a decis să își ucidă colega, este informat de un elev al școlii despre semnificația emoji-urilor de pe Instagram, care l-au determinat pe autorul crimei să se simtă invalidat și să recurgă la un gest extrem.

„Chestia cu celibatul involuntar (n. red.: bărbații „incel”, cult promovat de Andrew Tate). Porcăriile debitate de Andrew Tate”, este concluzia la care ajunge colega polițistului.

Andrew Tate, acuzat în România de viol și trafic de persoane, a afirmat, în cadrul unui interviu acordat lui Mircea Badea, că serialul „Adolescence” reprezintă, de fapt, „propaganda guvernului britanic”.

„Înainte de a face asta, cred că trebuie să subliniem o idee importantă despre adolescență, care este un proces psihologic masiv. Nu am văzut serialul, dar am văzut un trailer și știu asta. Guvernul britanic și globaliștii pretind că băieții albi englezi înjunghie oameni la 13 ani din cauza a ceea ce au văzut pe internet, ceea ce nu este adevărat. Nu spun că toți imigranții sunt răi. Sunt un imigrant.

Sunt pe jumătate negru și sunt în România. Dar ce vreau să spun este că, dacă ai crea un serial de propagandă pe Netflix și ai vorbi despre copii de 13 ani care ucid, și aceștia ar fi englezi albi care au văzut lucruri pe internet, când adevărul e că în Anglia singurele persoane de 13 ani care ucid sunt străinii care sosesc cu o barcă, acest lucru nu este adevărat”, a susținut acesta.

De asemenea, el a mai afirmat că producția este o operațiune psihologică, o încercare de a influența oamenii și de a distrage atenția de la problema reală.

Frații Andrew și Tristan Tate s-au întors în România săptămâna trecută, în noaptea de vineri spre sâmbătă, cu un avion privat din Statele Unite. Cei doi au declarat jurnaliștilor prezenți în fața casei lor că s-au întors deoarece „oamenii nevinovați nu fug de nimic”.

„Am venit aici să ne dovedim nevinovăția pentru că merităm să ne apărăm în instanță”, a precizat influencerul.

„Cheltuind 185.000 de dolari pe un jet privat pentru a traversa Atlanticul și a semna o singură hârtie în România. Bărbații nevinovați nu fug. EI ÎȘI CURĂȚĂ NUMELE ÎN INSTANȚĂ”, a transmis acesta, pe platforma X.

Spending 185,000 dollars on a private jet across the Atlantic to sign one single piece of paper in Romania.

Innocent men don’t run.

THEY CLEAR THEIR NAME IN COURT 😉 pic.twitter.com/GXiVKstGrw

— Andrew Tate (@Cobratate) March 21, 2025