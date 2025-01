Monden Andreea Esca a testat meniul lui Dani Oțil. Cum a arătat nota de plată







Andreea Esca a vizitat recent restaurantul lui Dani Oțil, amplasat în nordul Bucureștiului. Alegerea sa gastronomică și reacțiile ulterioare au atras atenția publicului, mai ales în contextul criticilor frecvente, privind prețurile ridicate din locația deținută de vedeta Antenei 1.

Experiența Andreei Esca la restaurant

Andreea Esca a optat pentru un prânz care a combinat preparate tradiționale și exotice. Vedeta a început cu o supă de cocoș de curte cu găluște, un preparat reinterpretat, pentru care a plătit 30 de lei. Felul principal a fost o saramură de caracatiță cu mămăligă, o alegere inedită care a costat 110 lei.

Impresionată de gustul preparatelor, Esca a împărtășit pe Instagram experiența culinară, etichetându-l pe Dani Oțil și adăugând mesajul: „Super bun!”. Spre deosebire de alte vedete, prezentatoarea nu a comentat asupra prețurilor considerate, de mulți, piperate.

Prețurile și meniul din restaurantul lui Dani Oțil

Localul lui Dani Oțil oferă un meniu diversificat, însă prețurile au stârnit numeroase reacții critice. Printre cele mai populare preparate și prețurile lor se numără:

Supă de cocoș cu găluște: 35 lei

Ciolan de purceluș: 92 lei

Saramură de caracatiță: 110 lei

Suc (250 ml): 16 lei

Bere la sticlă (330 ml): 22 lei

Bere la draught (350 ml): 20 lei

Dani Oțil a răspuns frecvent criticilor legate de prețurile din restaurantul său. Potrivit acestuia, costurile reflectă atât calitatea preparatelor, cât și poziționarea restaurantului în nordul Capitalei, o zonă exclusivistă.

„Răspundem răutăților de pe internet, glumițelor cum că la noi este scump. Deși suntem un restaurant de nord, de mare calitate, cu servicii și pretenții, prețurile sunt astea care sunt. Nu sunt cele mai mari de pe Nordului”, a declarat Oțil pe Instagram.

„Am crezut că am spart ceva”

Subiectul prețurilor ridicate a fost abordat cu umor și de colegii lui Dani Oțil. Mihai Bobonete a povestit într-un podcast despre o experiență la restaurantul acestuia, menționând o notă de plată care l-a surprins: „Când am văzut că am primit nota de 15 milioane (lei vechi), am crezut că am spart ceva,” conform RomaniaTV.

De asemenea, clienți obișnuiți au publicat pe rețelele de socializare imagini cu notele de plată din local, evidențiind prețuri care, în opinia lor, sunt exagerate.

În ciuda controverselor, restaurantele lui Dani Oțil sunt afaceri de succes. „The Grill”, restaurantul său principal, a înregistrat în 2022 o cifră de afaceri de 1,15 milioane de euro, cu un profit de 186.000 de euro. Alături de „The Grill”, Oțil administrează și o cafenea exclusivistă, „Inpresso Lounge”, situată tot în zona Herăstrău, care a generat o cifră de afaceri de 350.000 de euro și un profit de 20.000 de euro în același an.