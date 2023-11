Dani Oțil, răspuns tranșant celor care-l acuză că are prețuri mari la restaurant

Dani Oțil, dincolo de emisiunea pe care o prezintă alături de Răzvan Simion, are şi afaceri. Prezentatorul TV are un restaurant de lux în zona de nord a Capitalei. Prețurile sunt mult prea mari în condițiile actuale. Un mic dejun din două ochiuri și cartofi prăjiți alături de un cârnat cabanos costă 36 de lei. Cine comandă şi o băutură plătește peste 40 de lei. O omletă cu bucăți de carne de la graniță, costă în jur de 44 de lei.

Dani Oțil, răspuns tranșant pentru cei care-l critică

Vedeta de la Antena 1 a fost criticată, iar ca dovadă este mesajul transmis pe contul său de socializare. Prezentatorul TV prezintă trei motive. Unul dintre ele este zona, adică nordul Capitalei. Cel de-al doilea calitatea. De asemenea, mai spune că există şi alte restaurante care au prețuri cu mult mai piperate.

„Răspundem răutăților de pe internet, glumițelor cum că la noi este scump, deși suntem un restaurant de nord, de mare calitate, cu servicii și pretenții, prețurile sunt astea care sunt, nu sunt cele mai mari de pe nordului”, a spus vedeta TV.

Dani. Sursa foto: Facebook

Mihai Bobonete a relatat ce i s-a întâmplat la restaurant

Mihai Bobonete a povestit o experiență pe care a avut-o în restaurantul cu pricina. Acesta spune că s-a dus să ia masa acolo alături de niște prieteni. Când a văzut nota de plată a crezut că-i o greșeală. Apoi a cerut ospătarului să îi aducă nota corectă

„Când a venit nota eu am crezut că tu (Răzvan Simion) și Dani v-ați certat. Am zis atunci că Neatza cu Răzvan și Dani va rămâne doar Neatza cu Răzvan. Mâncasem patru felii de șnitel și oricum șunca aia nu era de la el, era niște salam trimis de la maică-sa și când m-am uitat pe notă: 15.00 de lei.

Dani. Sursa foto: Facebook

M-am uitat în spate, nu știu cine era acolo, Adrian Ilie și i-am spus: Băi Adi, ai încurcat notele. Nu eram și noi frații lui Dani Oţil? De ce am venit? Am crezut că doar ne arată nota. Când ne-a zis că avem de plătit 15.00 de lei am crezut că am spart ceva când am trecut de la baie, am dat peste frigiderul de vinuri și l-am dat jos. Mai ții minte ce mizerie de vin ne-a dat să bem? Că cică e un vin special, că bea doar Papa. Probabil bea Papa după ce-l vomită… Foarte urât m-am simțit. I-am zis atunci că nu mai vin”, a povestit Mihai Bobonete în cadrul podcastului Da Bravo!, în trecut.

Și-a pierdut clienții, după comentariul lui Bobonete

Invitat la rândul său în cadrul altui podcast realizat de Mircea Nuțu, moderatorul i-a spus lui Dani Oţil faptul că a fost în trecut în locația sa, unde vita a avut un gust extrem de rău. Acela a fost și momentul în care a răbufnit și nu i-a oferit doar lui replica, ci și lui Bobonete.

„Nu, că dintr-o glumă a lui Bobonete mi-am pierdut jumătate din clienți, mai zi și tu. Deci, după ce că e scump, e și prost. Da, se întâmplă. Sunt loturi și loturi. Așa este, îmi asum, a spus și Dani Oțil în cadrul podcastului Marfa și banii.