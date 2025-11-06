Anchetă reluată în cazul fiicei minore a interpretului Igor Cuciuc. Părinţii insistă că a fost otrăvită

Republica Moldova. La un an de la decesul Andreei Cuciuc, fiica de 17 ani a cunoscutului interpret de muzică populară Igor Cuciuc, Poliţia a reluat ancheta.

Investigaţiile au fost reluate în baza unei cereri a soţilor Cuciuc, care au convins oamenii legii că au apărut circumstanţe noi. Totodată, părinţii Andreei insistă asupra versiunii că fiica lor a fost otrăvită şi sunt gata pentru exhumare.

Reluarea anchetei a fost solicitată şi de deputatul PAS Nicolae Botgros, dirijorul orchestrei „Lăutarii”, după ce familia Cuciuc a dat de înţeles că nepotul său Cristian ar fi cel care ar fi pus droguri în paharul Andreei.

Oamenii legii au expediat citaţii pentru cei care au fost la petrecerea la care a decedat subit Andreea Cuciuc. Printre cei citaţi se regăseşte şi Cristian Botgros.

Declaraţiile familiei Cuciuc că singura lor fiică ar fi fost otrăvită au început să curgă încă în luna septembrie a anului curent, după ce violonistul Cristian Botgros a ajuns în comă, presupus provocată de o supradoză de substanţe interzise. „Dumnezeu nu bate cu băţul”, a scris Diana Cuciuc pe reţele.

Dar cele mai tari declaraţii au fost făcute pentru LIFE MD DOCUMENTARY.

„Nu pot să uit și n-am să uit niciodată cum poți, ce inimă, ce suflet ai să joci atât de bine un rol și să te apropii de părinții îndurerați, care nu știu… cum să vă zic… ce avem noi în sufletul nostru? Bunelul acestuia ne telefona aproape în fiecare zi. Aveam întrebări fără răspuns: cu ce ocazie, de unde și până unde ne contactează, de ce ne scrie mesaje și cât de tare îl durea sufletul după copilul meu?”, a declarat Diana Cuciuc.

Părinții acuză și că înregistrările video de la local nu au fost prezentate integral. „Ne-au spus: ”Duceți-vă și înmormântați-vă copilul, după aia veți vedea imaginile”. Dar când am văzut camera 2, secvența de la ora 8:10 până la 9 nu era disponibilă. Video nu este complet”, spun ei.

La câteva zile, maestrul Nicolae Botgros a făcut o postare pe Facebook în care a scris că familia sa va colabora cu organele de anchetă și că își dorește un proces transparent, pentru a fi stabilite toate circumstanțele tragediei.

„Am fost ținta unor acuzații absurde și dureroase, care m-au afectat ca artist și ca om. Aleg să răspund prin adevăr, demnitate și lege, nu prin ură. Voi merge până la capăt pentru a-mi apăra numele și pentru ca asemenea atacuri să nu mai lovească pe nedrept”, a scris Cristian Botgros.

Andreea Cuciuc, fiica interpretului Igor Cuciuc, s-a stins din viață pe 15 noiembrie anul trecut, în timpul balului bobocilor la colegiul „Ștefan Neaga”, organizat într-un pub din sectorul Botanica. Moartea sa a rămas învăluită în controverse, iar reacțiile recente au readus cazul în prim-planul public.