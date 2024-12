International Ancheta presupusului ucigaș al liderului UnitedHealth Group avansează. Recompensă de 10.000 de dolari







Două fotografii noi au fost postate de poliția newyorkeză, joi, în care apare un bărbat, cu fața descoperită, suspect de uciderea prin împuşcare, în centrul Manhattanului, incident care s-a petrecut miercuri. Autoritățile au anunțat că victima, CEO-ul primului asigurător de sănătate din Statele Unite, a fost o „țintă, un atac premeditat”

Uciderea lui Brian Thompson, act premeditat

Brian Thompson, liderul UnitedHealthcare, a fost ucis în faţa Hotelului Hilton, în Midtown, în centrul capitalei mondiale a finanţelor, miercuri, în jurul orei 6.45 (15.45, ora României).

Poliția din New York (NYPD), a publicat, joi, două fotografii surprinse de camere de supraveghere, pe platforma X. Pozele, care arată bărbatul suspectat de crimă, sunt primele imagini în care el apare cu faţa descoperită, din față, cu un guler negru la gât și cu gluga pe cap. În una dintre imagini presupusul criminal zâmbește.

„Acesta nu pare să fie un act de violenţă oarbă, totul arată că este vorba despre un atac premeditat, ţintit”, scrie NYPD.

Imaginile îl arată pe Thompson mergând miercuri, în zori, pe un trotuar în apropiere de Hotelul Hilton. În acel moment, un bărbat mascat, cu o armă şi îmbrăcat în negru trage de mai multe ori în spatele CEO-lului, care se prăbuşeşte.

Potrivit autorităților, suspectul părea că îl așteaptă. Acesta a fugit pe jos, după care a luat o bicicletă electrică şi a trecut prin Central Park. NYPD cercetează parcul, cu drone și câini.

O recompensă de 10.000 de dolari

Autoritățile au anunțat că sunt mobilizate și cer ajutorul populaţiei, oferind o recompensă de aproximativ 10.000 de dolari, în schimbul unor detalii care să conducă la arestarea suspectului.

Anchetatorii au găsit, la locul crimei, cuvintele "delay" (a întârzia) şi "deny" (a refuza) înscrise pe cartuşele goale, un ecou al unor practici ale lumii asigurărilor de respingere a unor rambursări, potrivit The New York Times (NYT). Cu toate acestea, poliția nu a confirmat aceste informații.

Aceste practici au fost decriptate în 2010, într-o carte intitulată "Delay, Deny, Defend: Why Insurance Companies Don't Pay Claims and What You Can Do About It", scrisă de către un jurist specializat în dreptul asigurărilor, Jay Feinman.

Postarea despre moartea lui Brian Thompson a stârnit reacții de râs

Paulette Thompson, soția victimei, a mărturisit că soţul său „ameninţa oamenii”. Aceasta s-a întrebat „Ce ştiu eu, din cauza unei asigurări (de sănătate) proaste?”.

Deoarece suspectul nu a fost arestat, se speculează că atacatorul ar fi vrut să se răzbune din cauza refuzului asigurătorului de a acoperi cheltuieli medicale.

În urma unei postări pe Facebook ale UnitedHealth Group despre moartea lui Brian Thompson, pagina a fost nevoită să suspende comentariile online din cauza reacțiilor.

Aproape 41.000 dintre cele 46.000 de reacţii erau emoji „râs”, reprezentând un simbol al nemulţumirii populaţiei faţă de asigurările de sănătate, un sector cu profituri foarte mari în Statele Unite.

Arma crimei

Poliţia nu a dat detalii despre telefonul mobil găsit la locul crimei și nici nu a confirmat folosirea unui pistol cu amortizor.

„Mobilul crimei nu este cunoscut”, a declarat Joseph Kenny, inspectorul-şef al NYPD, miercuri.

Brian Thompson făcea parte din UnitedHealth Group de 20 de ani și conducea departamentul de sănătate din 2021. Asigura 51 de milioane de persoane și lucra prin programe guvernamentale ca Medicare, sistem de asigurare de sănătate al bătrânilor.

UnitedHealth Group este unul dintre cei mai importanţi asigurători din lume, având 440.000 de angajaţi, realizează o cifră anuală de afaceri de 371 de miliarde de dolari.

Dintr-un total de 340 de milioane de locuitori, 216,5 milioane de rezidenţi din Statele Unite aveau o asigurare de sănătate privată în 2023, conform unor date ale Guvernului american.

De asemenea, acest sector gestionează și asigurările publice Medicare şi Medicaid, sub mandat guvernamental.

În 2022, rezidenţii teritoriului american au cheltuit 1.290 de miliarde de dolari pe asigurări de sănătate privată, adică 6.067 de dolari pe asigurat pe an, potrivit aceleiași surse.