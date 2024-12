International Alertă de tsunami în California, după un cutremur de 7 grade







Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 7,0 a lovit în largul coastei din nordul statului California, potrivit US Geological Survey.

Cutremur puternic în California și Oregon

O avertizare de tsunami a fost emisă inițial de-a lungul coastelor atât din nordul statului California, cât și din sudul statului Oregon, o zonă care include aproximativ 4,7 milioane de oameni, dar ulterior a fost anulată.

Epicentrul cutremurului a lovit cel mai aproape de orașul Ferndale, California, un oraș mic din comitatul Humboldt, la aproximativ 418 km nord de San Francisco.

Oficialii locali au declarat că nu au fost raportate decese sau pagube majore pe scară largă în urma cutremurului, care este unul dintre cele nouă astfel de cutremure cu magnitudinea 7 care au avut loc la nivel global în acest an.

Din fericire, nu sunt morți

Biroul șerifului din județul Humboldt a declarat pentru CBS News, preluat de BBC, că nu au avut loc distrugeri catastrofale ale clădirilor sau infrastructurii, dar unele case au raportat daune minore.

Mai multe magazine din zonă au raportat că au căzut articole de pe rafturi și că curentul s-a întrerupt pentru o scurtă perioadă de timp pentru mulți rezidenți, a spus biroul șerifului.

Peste 10.000 de oameni au rămas fără curent în județul Humboldt după cutremur, potrivit poweroutage.us.

Oamenii din California, foarte speriați

Deși cutremurul nu a provocat pagube larg răspândite, un locuitor din Ferndale, care a vorbit cu BBC în minutele de după cutremur, a spus că interiorul clădirii în care se afla „pare că o bombă a explodat în fiecare cameră”.

Olivia Cobian, hangiul de la Gingerbread Mansion Inn din Ferndale, a spus că interiorul hanului acum „arata ca o zonă de război”. „Avem șeminee uriașe din fontă care au fost ridicate și mutate, totul s-a prăbușit, s-a spart”.

Un alt martor la cutremur a fost Todd Dunaway, care lua masa de prânz în casa sa din Fortuna, California, când a avut loc cutremurul. „S-a simțit ca și cum ai sta pe un pat uriaș cu apă”, a spus el pentru BBC. „Zgomotul zgomotării ferestrelor, scârțâitul pereților, vasele care cădeau și decorațiunile s-au adăugat la dramatismul și înfricoșarea tuturor în timp ce se întâmplă. Desigur, nu poți să nu te întrebi când se întâmplă „Este acesta cu adevărat mare?”

Todd Dunaway a spus că el și soția sa - care se afla și ea în casă - tremurau nervoși timp de 15 minute după aceea, așteptând să vadă dacă va fi o replici mai mare. Magazinul său de articole sportive a suferit unele avarii, cutii cu pantofi căzând de pe rafturi, dar nimic major, a spus el.

Replici după cutremur

Au fost raportate replici multiple după cutremurul inițial, care a avut loc în jurul orei locale 10:44. Unele zone, inclusiv orașul Berkeley, din nordul Californiei, au emis un ordin de evacuare din cauza amenințării unui posibil tsunami.

„EVACUAȚI-VĂ ACUM”, a avertizat o postare X locuitorii din oraș. „Oamenii din Zona cu alertă de Tsunami sunt în PERICOL IMMEDIAT și TREBUIE SĂ SE EVACUEAZĂ ACUM. Stați la est de 7th St. Acesta este un ordin legal de a pleca acum”, se arăta în alertă.

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a fost informat despre cutremur și s-a întâlnit cu oficiali de stat de urgență pentru a ajuta la coordonarea răspunsului. La un eveniment de-a lungul graniței dintre SUA și Mexic, guvernatorul a anunțat că a semnat o declarație de stare de urgență pentru a ajuta la eliberarea resurselor pentru a răspunde la cutremur.

El a spus că cutremurul este „o altă memento a statului în care trăim și a stării de spirit pe care trebuie să o aducem în realitatea noastră de zi cu zi aici, în statul California”.

Cei care locuiesc în aceste zone de tsunami sunt încurajați să se familiarizeze cu rutele lor de evacuare și să aibă un kit pregătit pentru o evacuare rapidă.

California, la intersecția mai multor plăci tectonice

Coasta de Vest a SUA este intersecția mai multor plăci tectonice ale Pământului, iar cutremurele nu sunt neobișnuite. Dar un cutremur puternic cu magnitudinea 7 nu este ceva specific în regiune. Experții spun că există între 10 și 15 cutremure de această magnitudine care lovesc la nivel global în fiecare an.

Au mai avut loc alte opt cutremure cu o magnitudine de 7 la nivel global în acest an, conform datelor de la US Geological Survey. Agenția spune că, de obicei, există aproximativ 20.000 de cutremure urmărite pe tot globul în fiecare an - aproximativ 55 pe zi.

Zona a fost lovită de o serie de cutremure majore, inclusiv un cutremur din 1994 care a lovit Northridge, în zona Los Angeles, ucigând zeci de oameni și rănind alte mii, deoarece a provocat daune de miliarde de dolari caselor și infrastructurii.