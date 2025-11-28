Ancheta de la Albiţa. Armele ar fi intrat în Moldova prin Transnistria, în 13 transporturi de contrabandă

Armele găsite în camionul oprit la vama Albiţa ar fi ajuns în Republica Moldova printr-o reţea debcontrabandă, derulată în cel puţin 13 curse, până înaintea alegerilor parlamentare din 25 septembrie, susţin surse TV8. Preşedintele Comisiei parlamentare de securitate, Lilian Carp, a declarat că autorităţile analizează şi varianta ca muniţiile să fi provenit din Ucraina, fiind transportate prin punctele de frontieră moldo-ucrainene din stânga Nistrului.

Segmentul de frontieră cu Ucraina care nu se află sub controlul autorităţilor, respectiv zona transnistreană, continuă să reprezinte una dintre cele mai mari vulnerabilităţi ale Republicii Moldova, a precizat Lilian Carp, deputat al PAS.

„Principala ipoteză este că a trecut printr-un punct vamal, dar se verifică şi a doua ipoteză, care este - pe coridorul necontrolat dintre Moldova şi Ucraina”, a declarat Lilian Carp, invitat la emisiunea „Cutia Neagră” de la TV8.

Deputatul a adăugat că armamentul descoperit este de origine rusească, însă modernizat faţă de versiunile sovietice. Drona identificată este fabricată în 2024, nu este nouă, iar autorităţile consideră că ar putea fi fost doborâtă pe frontul din Ucraina.

El a subliniat că, odată stabilită provenienţa armelor şi faptul că sunt modele ruseşti modernizate, a devenit posibilă urmărirea traseului acestora. Verificările au indicat uzina din oraşul Tula drept loc de producţie, cu o perioadă estimată între 2019 şi 2021.

Potrivit lui Lilian Carp, muniţia ar fi ajuns în Republica Moldova prin contrabandă, cu ajutorul unui transportator care efectua în mod regulat curse de marfă din Ucraina cu un camion.

„Prima percepţie este că armamentul depistat este armament de trofeu, care a fost luat de la armata rusă de către armata ucraineană”, declarase miercuri Lilian Carp.

Joi, deputaţii PAS au respins în Parlament propunerea socialiştilor de a institui o comisie specială de anchetă privind tentativa de contrabandă cu armament din Republica Moldova, dejucată de autorităţile vamale din România. PAS a susţinut că subiectul a fost deja examinat în cadrul Comisiei pentru securitate naţională şi ordine publică.

Camionul încărcat cu armament, depistat la vama Albiţa, reprezintă o lovitură de imagine pentru actuala guvernare, iar opoziţia încearcă să exploateze situaţia, scrie TV8.

Mai mulţi membri ai opoziţiei parlamentare consideră că întreaga operaţiune ar fi fost pregătită în detaliu.

„Această marfă între ghilimele periculoasă a avut liber la vamă, coridor verde, putea să treacă fără să fie observată”, a afirmat deputatul „Democraţia Acasă”, Vasile Costiuc.

„Cred că cei care stau în spatele acestui act de contrabandă cu arme nu sunt atât de nebuni, încât să intre în vamă, dotată cu scanere şi să mizeze doar pe noroc. Evident, au avut o înţelegere prealabilă, o schemă bine pusă la punct. Mai mult, aceste arme nu doar au intrat pe teritoriul ţării, dar şi au ieşit”, a arătat deputatul socialist Grigore Novac.

Camionul încărcat cu armament a fost oprit la vama Albiţa pe 20 noiembrie, după ce trecuse prin punctul moldovenesc de la Leuşeni. Tot vameşii din Leuşeni au fost cei care au alertat partea română, observând că încărcătura ridica suspiciuni. În container au fost descoperite 18 componente de muniţie, 8 muniţii complete, un lansator sol-aer şi o dronă rusească de tip Gheran 2, dezmembrată şi cu urme vizibile de doborâre. Toate ar fi ajuns din Ucraina în Republica Moldova prin contrabandă.

Miercuri, autorităţile de la Chişinău au anunţat reţinerea unui bărbat suspectat că ar fi unul dintre organizatorii schemei de trafic, acesta fiind cercetat pentru complicitate la contrabandă.

Săptămâna trecută au fost arestate alte patru persoane: şoferul camionului, preluat de poliţia română, şi trei persoane plasate în arest la Penitenciarul 13 din Chişinău. Printre acestea se află Maxim Darie, considerat comanditarul transportului, Veaceslav Pîrvu, directorul companiei care urma să asigure transportul containerului, şi Valeriu Braga, conducătorul unei firme de brokeraj. Cei doi din urmă susţin că nu au nicio vină.