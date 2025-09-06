Politica Anamaria Gavrilă îi cere demisia lui Daniel David







Anamaria Gavrilă, președinta Partidului Oamenilor Tineri (POT) îi cere ministrului Educației să plece din funcție. Fosta candidată la prezdențiale îi susține pe bugetarii din Învățământ care au decis să-și bată joc de copii boicotând prima zi de școală.

„În loc să caute soluții prin negociere și respect, Daniel David încearcă să folosească părinții împotriva profesorilor. Greva putea fi evitată prin dialog și prin soluții reale”, a opinat Gavrilă pe Facebook.

Partidul Oamenilor Tineri afirmă că ministrul Educației ar încerca să creeze tensiuni între părinți și profesori. Potrivit șefei de partid, greva ar fi putut fi evitată prin dialog și soluții reale și îl acuză pe ministru că le cere bugetarilor să facă munca pentru care sunt plătiți de părinți.

Extremiștii din POT susțin că ministrul ar recurge la intimidare și că ar ignora "nevoile reale" ale sistemului de învățământ.

Partidul POT susține că Daniel David ar trebui să renunțe la această poziție dacă nu poate gestiona situația corespunzător.

„Dacă ministrul Educației nu știe să facă asta, soluția e simplă: trebuie să plece”, spune reprezentanta partidului POT.

Ea consideră că ministrul ar trebui să cedeze la șantajul sindicaliștilor bugetarilor din învățământ, care instigä la grevă, și să abandoneze reforma.

Reamintim că, în ultimă perioadă, sindicatele cadrelor didactice au protestat față de mărirea normei didactice la 20 de ore, adică jumătate din timpul normal de lucru al unui angajat.

De asemenea, sindicaliștii bugetarilor din sistemul de învățământ de stat au încercat să șantajeze guvernul, din nou, cum au făcut în urmă cu doi ani, când au amenințat cu neîncheierea mediilor elevilor și au obținut creșteri foarte mari de salarii. Doar că acum, majoritatea profesorilor au decis să meargă la școli în prima zi a noului an de învățământ.