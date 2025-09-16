Economie

ANAF, la cererea lui Grindeanu, verifică adaosurile la alimentele de bază

ANAF, la cererea lui Grindeanu, verifică adaosurile la alimentele de bază Sursa foto: dreamstime.com
Șeful Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nicușor Nica, a anunțat marți că instituția va demara o amplă serie de controale la comercianți și distribuitori de produse alimentare de bază, în urma solicitării făcute de președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu.

Acesta a cerut verificarea respectării plafonului maxim de adaos comercial, stabilit prin lege la 20% pentru comercianți și 5% pentru distribuitori.

Șeful ANAF: Solicitarea lui sorin Grindeanu este legitimă

Grindeanu

Sorin Grindeanu. Sursa foto: INQUAM Photos/George Călin

Adrian Nicușor Nica a precizat că solicitarea liderului PSD Sorin Grindeanu este „legitimă și conformă cu prevederile legale” și că ANAF se va coordona cu alte instituții pentru a face o analiză de risc înaintea declanșării controalelor.

„Solicitarea domnului preşedinte al Camerei Deputaţilor, care este şi preşedintele PSD, este una legitimă. Da, vom demara controale, facem o analiză de risc împreună cu celelalte instituţii şi vom demara controalele pe care domnia sa le-a solicitat”, a declarat președintele ANAF.

Potrivit acestuia, acțiuni similare au mai avut loc și în trecut, însă acum verificările vor fi extinse la un număr mai mare de companii.

Comercianții, sub lupa Fiscului

Întrebat dacă există deja cazuri în care adaosul comercial a depășit pragul de 20%, Nica a răspuns că acestea fac obiectul unei analize de risc.

„Dacă vă uitaţi la textul de lege şi dacă s-a depăşit, el va fi sancţionat cu amendă. Noi, ANAF-ul, lucrăm cu textul de lege aplicabil și o să demarăm aceste controale. Suntem în analiză de risc, le-am mai demarat şi până acum, nu la volumul care va urma în perioada următoare”, a precizat șeful Fiscului.

Acesta a adăugat că pentru el, aflat la început de mandat, această acțiune reprezintă și o provocare profesională: „Voi demonstra, alături de colegii mei, că ne facem treaba bine și vă vom informa la finalul acestei acțiuni, cu fiecare firmă, cu fiecare preț”.

Ce controale a cerut Grindeanu

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a solicitat ANAF să verifice nu doar respectarea plafoanelor de adaos comercial, ci și respectarea interdicției refacturării produselor agricole și alimentare către procesatori sau a serviciilor aferente livrării și comercializării acestora.

„Trebuie să știm clar dacă adaosurile practicate la alimentele de bază respectă legea și dacă nu există artificii prin care aceste măsuri sunt ocolite. În caz contrar, autoritățile trebuie să intervină ferm”, a transmis Grindeanu.

 

Proiecte speciale