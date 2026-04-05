Amintiri de la Teatrul Național: Ion Lucian și George Paul Avram, eroi ai scenei românești

Ion Lucian și George Paul Avram sunt doi mari actori români care nu mai sunt printre noi. Ni-i amintim mereu la final de martie, în fiecare an. Au făcut parte din generații diferite, au abordat tipologii diferite în rolurile lor, dar românii i-au îndrăgit și i-au iubit.

Ion Lucian s-a născut pe 22 aprilie 1924, la București. Era moldovean, părinții săi provenind din zona Neamț și Roman. Fiind înzestrat pentru știință, părinții ar fi dorit ca el să urmeze Institutul Politehnic, numai că Ion Lucian a ales Conservatorul Dramatic. Era anul 1942, când a susținut Bacalaureatul, era război și voința sa a fost mai puternică.

Teatrul a fost pentru Ion Lucian o vocație, o sursă de subzistență. Pentru a se întreține, a dat meditații la Matematică și a făcut figurație la Teatru. În cazul său, s-a făcut o excepție. În ultimul an de liceu, în 1941, a dat admitere la Teatru și a urmat în paralel liceul Matei Basarab și Conservatorul Dramatic. După Bacalaureat, în timp ce era student în al doilea an de Conservator, a fost admis la TNB.

Ion Lucian a jucat în filme, în piese de teatru, în special în cele scrise de Tudor Mușatescu și Ion Luca Caragiale. În 1964, a înființat Teatrul Ion Creangă iar în 1990, a fondat Teatrul Excelsior. Marele actor ne-a părăsit la 31 martie 2012, la București.

George Paul Avram s-a născut pe 31 martie 1940, la Târgu Jiu. S-a identificat cu rolul Haralamb din „Toate pânzele sus!”. A mai jucat și în „Actorul și sălbaticii”, „Nea Mărin miliardar”, „Un echipaj pentru Singapore”, „Colierul de turcoaze” sau „Ștefan cel Mare 1475”. A făcut peste 50 de roluri de teatru, la Teatrul Național din București.

În anul 1987, a reușit să plece din țară, stabilindu-se în RFG pe motive politice. A revenit în România în 2005. A mai jucat în diverse producții până la moartea sa la 16 iulie 2020, la București.

Ion Lucian și George Paul Avram rămân în conștiința spectatorilor români și a cinefililor români pentru marile lor roluri. Au avut talent, au făcut cu pasiune toate rolurile care le-au fost încredințate.