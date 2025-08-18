Social Amenzi și intedicții pe stadion pentru suporteri, după meciul Rapid - Steaua (2-2)







Finalul de meci Rapid - FCSB (2-2) a creat tensiuni între suporterii celor două echipe. Forțele de ordine au gestionat cu dificultate ieșirea de pe stadion a galeriilor, din cauza manifestărilor violente ale unora dintre suporteri. Dezastrul din tribune s-a mutat apoi în jurul stadionului: au fost vandalizate două stații STB și câteva obiecte de mobilier urban. Jandarmeria a reținut câțiva suporteri, a dat amenzi și a interzis accesul pe stadion în cazul altora.

Spre sfârșitul partidei, când Rapid a reușit egalarea, tribunele din Giulești au explodat. Tensiunile dintre suporteri au fost greu de gestionat de firma de pază, motiv pentru care a intervenit Jandarmeria.

Forțele de ordine au evacuat cu dificultate tribunele, unde mai mulți suporteri ai FCSB au provocat daune serioase.

Dezastrul din tribune s-a mutat apoi pe străzile din jurul stadionului Giulești. Au fost distruse câteva obiecte de mobilier urban și au fost vandalizate două stații STB. Primăria Sectorului 6 a anunțat că va încerca să identifice persoanele care au vandalizat mobilierul urban, după partida Rapid - FCSB.

În incidentele de duminică seara au fost reținute mai multe persoane, a anunțat Jandarmeria. Forțele de ordine au dat 13 amenzi contravenționale, în valoare totală de 10.900 de lei.

Cinci persoane au primit interdicția de a intra pe stadion pentru minim șase luni, ca măsură complementară. Jandarmeria continuă verificările și anunță că va identifica și alte persoane care au contribuit la haosul de pe stadion.

Organizatorul meciului a fost amendat cu 3. 000 de lei. Firma de pază a primit o sancțiune de 2.000 de lei, pentru că nu și-a respectat obligațiile pentru asigurarea coridoarelor de securitate.

FC Rapid București și FCSB au oferit duminică seara un spectacol pe Arena Națională, terminând la egalitate, 2-2 (0-1). Roș-albaștrii au deschis scorul rapid, însă giuleștenii au revenit spectaculos în final, grație dublei lui Elvir Koljic.

Campioana a început perfect partida, înscriind în minutul 7. Mihai Lixandru a reluat cu capul sub transversală mingea deviată de Siyabonga Ngezana, la un corner, punând Rapidul într-o situație dificilă de la început. Prima ocazie a gazdelor a venit abia în minutul 24, printr-un șut de la 27 de metri al lui Alexandru Dobre, care a trecut însă pe lângă vinclu. Prima repriză s-a încheiat fără ca Rapid să trimită mingea pe poartă.

Finalul partidei a aparținut gazdelor. Koljic a redus din diferență în minutul 83, cu un șut de călcâi de la opt metri, după o aruncare de la margine. Bosniacul a semnat egalarea în minutul 90+2, după ce Ngezana a pierdut mingea în fața lui Andrei Borza, acesta a centrat în fața porții, iar Târnovanu a respins în fața lui Koljic, care a înscris.