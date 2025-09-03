Politica Amenzi fulger și reguli noi pentru șoferi. Schimbările anunțate de Bolojan







Premierul Ilie Bolojan a anunțat măsurile pe care urmează să le ia pentru reducerea accidentelor rutiere. Prima măsură vizează polițiștii de la Rutieră.

„Sunt câteva măsuri. Cele de fond sunt de continuarea proiectelor de infrastructură. Una din cauze e infrastructura necorespunzătoare. Acolo unde este un drum foarte aglomerat, unde numărul depășește 15.000 de mașini să apară un drum expres sau autostradă. Se poate face o analiză la nivelul MAI, așa încât mai mulți oameni să fie scoși din posturile fixe pentru a fi puși în teren, la Rutieră sau Ordine Publică”, a detaliat Bolojan

Premierul a mai declafrat, la Europa FM, că este necesară o optimizare a activității între Poliția Locală și Poliția Națională. „Un cetățean nu știe unde să sune pentru că avem aceleași atribuții la două structuri. În Oradea, am convins Poliția Națională să avem un dispecerat comun. E o problemă de aplicare a legislației”

O altă măsură propusă de Ilie Bolojan vizează modificarea modului de aplicare a amenzilor pentru viteză: „O schimbare, poate, de filosofie. Amenzile pentru o depășire de viteză se dau la șofer. În alte țări ele vin la posesorul mașinii. Și aici trebuie clarificat cum putem automatiza zona de contravenții. Sunt convins că se poate schimba comportamentul șoferilor”.

În luna iulie, premierul a anunțat că limitarea numărului de polițiști locali va face parte din pachetul de măsuri privind reforma administrației publice locale. Scopul este creșterea normei de un polițist la mia de locuitori, prin consultări cu primarii din marile orașe ale țării: „A doua măsură pe care o propunem este limitarea numărului de polițiști locali, în sensul în care norma de azi, de la un polițist la 1.000 de locuitori să fie majorată. Cât? Rămâne să stabilim cu primăriile, în principal reședințe de județ, unde avem cel mai mare număr de polițiști locali din România”.

Premierul a oferit municipiul Buzău ca exemplu de oraș cu un număr mult prea mare de polițiști locali: „Și aici avem situații în care suntem la extreme. Avem orașe care au un polițist la 2.000 de locuitori și avem alte orașe, de dimensiuni asemănătoare, care au număr de polițiști care depășește limita legală. De exemplu Buzău este în această situație. Nu reușește să îi aducă în limita legală din cauza proceselor care trenează de ani de zile.”