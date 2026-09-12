Sistemul de finanțare a spitalelor se confruntă cu un dezechilibru major, în special în cazul unităților medicale care asigură servicii de urgență, susține fostul ministru al Sănătății, deputatul PSD Alexandru Rogobete. Acesta afirmă că, fără fonduri suplimentare, ambulanțele ar putea rămâne fără bani pentru combustibil de la 1 octombrie. Mesajul a fost lansat sâmbătă, la Deva, unde Alexandru Rogobete a vizitat Spitalul Județean de Urgență, alături de vicepreședinta Camerei Deputaților, Natalia Intotero, și de președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor.

Alexandru Rogobete a atras atenția asupra dificultăților financiare cu care se confruntă spitalele, în special secțiile și serviciile care gestionează cazuri critice. Printre acestea se numără unitățile de primiri urgențe, programele naționale de acțiuni prioritare și serviciile de ambulanță.

„Situația este dramatică. Astăzi vorbim despre un dezechilibru major în modul de finanțare a spitalelor, în special pentru categoriile critice. Vorbesc aici despre unitățile de primiri urgențe, programele naționale de acțiuni prioritare care finanțează ATI-ul, pacienții cu AVC, cu infarct miocardic acut, neonatologia, politrauma, pacienții cu arsuri grave, adică tot ce este critic, și zona de ambulanță și de serviciul de urgență”, a declarat Rogobete.

Potrivit fostului ministru, necesarul de finanțare al sistemului sanitar este dificil de estimat de la începutul anului, deoarece numărul pacienților și al situațiilor de urgență poate varia semnificativ.

Deputatul PSD a explicat că bugetul destinat sănătății are nevoie de suplimentări, în condițiile în care cheltuielile din sistem au crescut. Majorarea TVA-ului, scumpirea carburanților, creșterea prețurilor la energie și inflația sunt, în opinia sa, factori care au contribuit la epuizarea mai rapidă a fondurilor disponibile.

„Bugetul Sănătății este unul dintre cele mai volatile bugete din câte există. De ce? Pentru că nu se pot estima numărul de pacienți. Sigur, se pleacă de la un istoric, dar nimeni nu poate estima numărul de urgențe, numărul de accidente colective, numărul noi de pacienți diagnosticați cu cancer, de exemplu, și sigur că lista poate continua. (…) Creșterea TVA-ului a impactat evident bugetele, creșterea inflației, creșterea energiei, care a impactat prețul medicamentelor, creșterea prețului la combustibil, care a impactat producția și costul medicamentului. Ori toate astea puse cap la cap au dus la o epuizare mai rapidă a bugetului și gravitatea de fapt a situației este că acest Guvern interimar, blocat în orgoliile unui singur om, și anume ale lui Ilie Bolojan, nu poate face rectificare bugetară”, a spus deputatul PSD.

Rogobete a susținut că situația financiară este cu atât mai dificilă cu cât Guvernul este interimar și nu poate opera, în opinia sa, o rectificare bugetară pentru suplimentarea fondurilor destinate sănătății.

Alexandru Rogobete a amintit că, în anul precedent, Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate au beneficiat de suplimentări bugetare.

Potrivit acestuia, în septembrie a fost majorat bugetul Ministerului Sănătății pentru programele naționale de acțiuni prioritare, iar în octombrie a fost suplimentat bugetul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

El consideră că astfel de măsuri sunt necesare și în acest an pentru a evita blocajele financiare din sistemul sanitar.

În opinia fostului ministru al Sănătății, Guvernul ar putea interveni de urgență prin alocarea unor fonduri din rezerva bugetară, fără să fie nevoie de o rectificare bugetară.

„Singura soluție pe care eu o văd și care este posibilă din punct de vedere legislativ ar fi suplimentarea de urgență a bugetului Sănătății din Fondul de rezervă la dispoziția Guvernului, fără realizarea rectificării. Asta dacă vor să înțeleagă și asta dacă vrea să înțeleagă domnul premier demis că de la 1 octombrie ambulanțele nu vor mai avea combustibil”, a punctat Alexandru Rogobete.